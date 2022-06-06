CHP'li Tanju Özcan'dan "delidir, ne yapsa yeridir" dedirten açıklama: Kılıçdaroğlu'na yüklendi: "Yol verin, hazırım, yenerim"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhriyet Halk Partisi'nde (CHP) ve Millet İttifakı'nın adayı belli olmuş değil.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık bulmuyor.
GENEL BAŞKANI'NA YÜKLENDİ
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da adaylıkta isimleri konuşulurken bir başka belediye başkanı olan Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçaroğlu'na yönelik söylediği "yüreğin yetiyorsa aday ol" sözlerini anımsatarak, Genel Başkanı'na yüklendi.