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    • 06.06.2022 20:13
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    CHP'li Tanju Özcan'dan "delidir, ne yapsa yeridir" dedirten açıklama: Kılıçdaroğlu'na yüklendi: "Yol verin, hazırım, yenerim"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "yüreğin yetiyorsa aday ol" çağrısında bulunmasının ardından CHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Irkçı ve yabancı düşmanı tutumuyla tanınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Sayın Genel Başkanım... Sizden ses çıkmadı... Siyaset iddia işidir... Yol verin ben bu resti göreyim... Hazırım inan olsun... Sandıkta dürüvereyim defterini... Güvenin bana... Yenerim" ifadelerini kullandı. Özcan'ın kendini bilmez bu açıklamaları "delidir, ne yapsa yeridir" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    takvim.com.tr
    Delidir, ne yapsa yeridir! CHP’li Tanju Özcan...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhriyet Halk Partisi'nde (CHP) ve Millet İttifakı'nın adayı belli olmuş değil.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık bulmuyor.



    GENEL BAŞKANI'NA YÜKLENDİ
    Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da adaylıkta isimleri konuşulurken bir başka belediye başkanı olan Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.



    CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçaroğlu'na yönelik söylediği "yüreğin yetiyorsa aday ol" sözlerini anımsatarak, Genel Başkanı'na yüklendi.



        "DELİDİR NE YAPSA YERİDİR" DEDİRTECEK AÇIKLAMA
        Özcan, "Sayın Genel Başkanım... Sizden ses çıkmadı... Siyaset iddia işidir... Yol verin ben bu resti göreyim... Hazırım inan olsun... Sandıkta dürüvereyim defterini... Güvenin bana... Yenerim!!!" şeklinde, duyanlara "delidir, ne yapsa yeridir" dedirtecek bir açıklamada bulundu.



        ÖZCAN HADDİNİ AŞTI: BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK SKANDAL SÖZLER
        CHP'nin ırkçı ve yabancı düşmanı belediye başkanının, kendisine siyasi alan açmak ve tüm ilgileri üzerine toplamak için yaptığı bu çıkışta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da skandal sözlerle hedef alması büyük tepkiyle karşılandı.

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