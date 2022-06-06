CHP'li Tanju Özcan'dan "delidir, ne yapsa yeridir" dedirten açıklama: Kılıçdaroğlu'na yüklendi: "Yol verin, hazırım, yenerim"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhriyet Halk Partisi'nde (CHP) ve Millet İttifakı'nın adayı belli olmuş değil.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık bulmuyor.