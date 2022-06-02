MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi

Mehmet Erdoğan, 1990'lı yıllardan itibaren çok sayıda sivil ve askerin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği için 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' suçlarından aranıyordu.

"PEK ÇOK MEHMETÇİK'İN VE MASUMUN KATİLİYDİ"

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da operasyona ilişkin bir detay paylaştı.