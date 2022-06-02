MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi

Milli İstihabarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya üst düzey bir darbe daha vurdu.
SÜLEYMANİYE'DE PKK'LI AVI
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.
MİT GEÇEN HAFTA DA MUSUL'DA AVLAMIŞTI
Geçtiğimiz hafta MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Musul'da etkisiz hale getirilmişti.
SAHTE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
MİT 2021 yılında PKK'nın Mahmur, Kerkük, Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen 'Ahmet Rubar' kod adlı Mehmet Erdoğan'ın, Mahmur Kampı'nda Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş sahte kimlikle yaşadığını belirledi.
Gelen bilgilerin değerlendirmesi sonucu, MİT tarafından Mehmet Erdoğan'ı odağına alan bir operasyon planlandı. Mehmet Erdoğan, 21 Mayıs 2022'de Mahmur'da MİT elemanlarının da yer aldığı operasyonla etkisiz hale getirildi.
SİLAHLI, BOMBALI EYLEMLERİ YÖNETTİ
Mehmet Erdoğan, Türkiye'ye yönelik PKK bünyesinde silahlı, bombalı eylemleri yöneten HPG Komuta Konseyi'nin yöneticisi olarak faaliyet gösterdi. Uzun yıllar PKK medya savunma alanlarına bağlı Hakurk Eyalet Sorumlusu ve Avaşin Eyalet Sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Erdoğan, Avaşin ve Hakurk'ta bulunduğu dönemde Türkiye'ye yönelik çok sayıda terör eyleminin bizzat planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak sorumluluk üstlendi. Mehmet Erdoğan, örgüte katıldığı 1990'lı yıllarda Ağrı Dağı ve İran Makü Dambat Grupları Sorumlusu olarak, 2000'li yıllarda da Serhat Eyalet Gücü Sorumlusu olarak çok sayıda terör eyleminin emrini verdi.
Mehmet Erdoğan, 1990'lı yıllardan itibaren çok sayıda sivil ve askerin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği için 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' suçlarından aranıyordu.
"PEK ÇOK MEHMETÇİK'İN VE MASUMUN KATİLİYDİ"
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da operasyona ilişkin bir detay paylaştı.