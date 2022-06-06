Karar Resmi Gazete'de! Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları yeniden belirlendi

Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırlarının yeniden tespiti ile Konya'nın Derebucak ilçesindeki Çamlık Mağaraları'nın bulunduğu bölgenin milli park olarak belirlenmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.