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    • Güncel
    • 07.06.2022 01:28
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    • 07.06.2022 01:28
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    Karar Resmi Gazete'de! Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları yeniden belirlendi

    Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları yeniden belirlendi, Konya'nın Derebucak ilçesindeki Çamlık Mağaraları'nın bulunduğu bölge milli park oldu. Konuya ilişkin karalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    AA
    Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de!

    Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırlarının yeniden tespiti ile Konya'nın Derebucak ilçesindeki Çamlık Mağaraları'nın bulunduğu bölgenin milli park olarak belirlenmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.



    Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları Resmi Gazete'de yer alan harita ve koordinat listesinde belirtildiği şekilde değiştirildi.



    Konya'nın Derebucak ilçesi sınırları içinde bulunan Çamlık Mağaraları'nın olduğu bölgesi ise "Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı" olarak belirlendi.
        Etnospor
        Haberler Güncel Karar Resmi Gazete'de! Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları yeniden belirlendi
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