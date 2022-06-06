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    • 07.06.2022 00:44
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    Son dakika: Müftü atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! O illerin müftüleri değişti...

    Yeni müftü atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bartın, Van, Gümüşhane, Ankara, Adana, Adıyaman, Şırnak, Mersin Kırklareli ve Kars'ın müftüleri değişti.

    Müftü atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı!

    Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile 1 il müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.


    Fotoğrafta: Resmi Gazete'de yer alan o karar

    Buna göre, Bartın Müftülüğüne Van Müftüsü Ömer Keskin, Van Müftülüğüne Gümüşhane Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Gümüşhane Müftülüğüne Hüseyin Gün, Ankara Müftülüğüne Adana Müftüsü Hasan Çınar, Adana Müftülüğüne Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, Adıyaman Müftülüğüne Şırnak Müftüsü Mehmet Taştan, Şırnak Müftülüğüne Ahmet Dilek, Mersin Müftülüğüne Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, Kırklareli Müftülüğüne Kars Müftüsü Yusuf Eviş ve Kars Müftülüğüne ise Hamza Bayram getirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Müftü atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! O illerin müftüleri değişti...
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