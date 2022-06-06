AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hz. Peygambere hakaret eden Hindistanlı iktidar parti mensubuna sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretamiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu sadece Hindistan'daki Müslümanlara değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir hakarettir." dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretamiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu sadece Hindistan'daki Müslümanlara değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir hakarettir." ifadelerine yer verdi.