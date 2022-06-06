Batan geminin malları

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar, oligarkları zor durumda bıraktı. Kiminin mülkleri, yatları, kiminin şirketleri ellerinden alındı. Putin'e yakınlığı ile bilinen Rus oligark Roman Abromoviç'in önce Chelsea kulübü 4.25 milyar sterline satıldı. Şimdi de 512 milyon dolar değer biçilen İngiltere Telekom grubu Truphone'yi elden çıkardı. Şirketi, Türk asıllı Alman işadamı Hakan Koç ile Yunanlı ortağı Pyrros Koussios aldı. Abromoviç'in borçlarına karşı satılan şirket için iki işadamının 1 sterlin ödeyecekleri açıklandı. Koç'un Truphone'un yüzde 90'ına, Koussios'un ise yüzde 10'una sahip olacağı bilgisi aktarıldı.



Truphone'yı satın alan Türk asıllı Alman İşadamı Hakan Koç'un sahip olduğu 3 milyar dolar değerindeki Auto1.com, Avrupa'da yaklaşık 30 ülkede ikinci el otomobil alıcılarını satıcılarıyla buluşturuyor. Her ay 40 binden fazla araç satıyor.



LONDRA merkezli Truphone, hizmetini uluslararası olarak işleten GSMA onaylı küresel bir mobil ağı olarak hizmet veriyor.