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    • 06.06.2022 19:37
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    "Türkiye" adının kullanımı için NATO'ya bilgilendirme mektubu

    Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e "Türkiye" adının kullanımı konusunda bilgilendirmenin yer aldığı bir mektup gönderdi. İşte habere ilişkin detaylar...

    Türkiye adının kullanımı için NATO’ya mektup

    Yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı ile ilgili olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e mektup gönderdi.

    Mektupta yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı konusunda bilgilendirme yer aldı.

    BM'DEN "TÜRKİYE" İSMİNE KABUL
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'ne geçen hafta başında gönderdiği mektupla Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adının "Türkiye" olarak tescil edildiğini bildirmişti. BM de Türkiye'nin talebinin ardından "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

    Bunun ardından Türkiye, AB kurumlarının ilgili birimlerine de nota göndermiş, bundan böyle yabancı dillerde resmen "Türkiye" adının kullanılacağı ifade edilmişti.

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