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    • 06.06.2022 03:29
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    • 06.06.2022 03:45
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    Terör örgütünün siyasi ayağı olan HDP alçaklığa doymuyor! Kemal Bülbül isimli sözde vekil 'yoldaş' dediği teröristleri övdü

    Almanya'da 'Dersim Festivali' adı altında düzenlenen etkinlikte terör örgütü PKK propagandası yapıldı. Etkinlikte konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antalya vekili Kemal Bülbül, teröristler İbrahim Kaypakkaya, Mazlum Doğan ve Sakine Cansız'a 'yoldaş' dedi. Böylelikle 6'lı masanın gölge üyesi ve terör örgütünün siyasi ayağı olan HDP, Gazi Meclis'e yakışmadığını bir kez daha kanıtlmış oldu.

    HDP’li Bülbül ’yoldaş’ dediği teröristleri övdü

    HDP Antalya vekili Kemal Bülbül, Almanya'da 'Dersim Festivali' adı altında düzenlenen etkinlikte konuştu.

    Konuşmasında teröristlere övgü dolu sözler söyleyen Bülbül, hitap ettiği kitleyi 'mücadeleye' çağırdı.


    Fotoğrafta: Teröristlere yoldaş diyen HDP'li Kemal Bülbül

    TERÖRİSTLERDEN 'YOLDAŞ' DİYE BAHSETTİ
    "Bugün Dersim sadece 1938, ya da İbrahim Kaypakkaya, ya da Mazlum Doğan, ya da Sakine Cansız gibi yoldaşların mücadelesinden mi ibaret?" diyen Bülbül, "Yoksa biz de Dersim'e bu hakikati yükleyip, aynı bilinç, aynı direnç, aynı mücadeleyle var mıyız?" ifadelerini kullandı.



    TERÖRİST CENAZESİNDE POLİSE TAŞ ATTILAR!
    Geçtiğimiz günlerde HDP'nin Alican Önlü isimli provokatör vekili, Tunceli'de PKK üyesi Aysel Doğan'ın cenazesine katılmak istemiş, sonrasında da taşkınlık çıkararak polise taş atmıştı.



        TERÖRİST CENAZELERİNDE BOY GÖSTERİYOR!
        HDP Tunceli vekili Alican Önlü daha önce de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen Celal Oduncu isimli teröristin cenazesine katılmıştı.



        "HDP'Yİ MECLİS'E YAKIŞTIRMIYORUZ"
        HDP'nin terörle ve teröristlerle arasına mesafe koymayıp, ısrarla ihanet odaklarıyla aynı yolda yürümesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde söylediği "HDP'yi Meclis'e yakıştırmıyoruz" sözünü akıllara getirdi.

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        Haberler Güncel Terör örgütünün siyasi ayağı olan HDP alçaklığa doymuyor! Kemal Bülbül isimli sözde vekil 'yoldaş' dediği teröristleri övdü
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