Terör örgütünün siyasi ayağı olan HDP alçaklığa doymuyor! Kemal Bülbül isimli sözde vekil 'yoldaş' dediği teröristleri övdü

HDP Antalya vekili Kemal Bülbül, Almanya'da 'Dersim Festivali' adı altında düzenlenen etkinlikte konuştu.
Konuşmasında teröristlere övgü dolu sözler söyleyen Bülbül, hitap ettiği kitleyi 'mücadeleye' çağırdı.
Fotoğrafta: Teröristlere yoldaş diyen HDP'li Kemal Bülbül
TERÖRİSTLERDEN 'YOLDAŞ' DİYE BAHSETTİ
"Bugün Dersim sadece 1938, ya da İbrahim Kaypakkaya, ya da Mazlum Doğan, ya da Sakine Cansız gibi yoldaşların mücadelesinden mi ibaret?" diyen Bülbül, "Yoksa biz de Dersim'e bu hakikati yükleyip, aynı bilinç, aynı direnç, aynı mücadeleyle var mıyız?" ifadelerini kullandı.
TERÖRİST CENAZESİNDE POLİSE TAŞ ATTILAR!
Geçtiğimiz günlerde HDP'nin Alican Önlü isimli provokatör vekili, Tunceli'de PKK üyesi Aysel Doğan'ın cenazesine katılmak istemiş, sonrasında da taşkınlık çıkararak polise taş atmıştı.