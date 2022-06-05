Google'dan destek sözü! Türk ekonomisine 2023'te 304 milyar TL'lik katkı

MİLYARLARCA LİRALIK KATKI

"Herkes için Google" ve "Yalnızca başkaları başardıkça başarılıyız" mottosunu paylaşan Google raporunda, "Türkiye'de ülkemizin birer fertleri olarak çok önemli bir görevimiz olduğuna inanıyoruz; Dijitalleşme yolculuğunda Türkiye'de, Türkiye'nin yanında olmak" ifadelerine yer verdi. Türkiye ekonomisindeki yerini beş ana başlıkta açıklayan Google, bunları; "büyüme ve gelişme, uluslararası rekabet, uluslararasılaşma, girişimcilik ve dijital dönüşüm" olarak sıraladı. Google Türk ekosistemine katkılarını şöyle özetledi:

Google, YouTube ve Android hizmetlerinin desteklediği ekosistemin milli gelir içindeki payı yüzde 4'ü aşarak 150 milyar TL'ye ulaştı. Dijital kaldıraç işlevi gören hizmet ve ürünlerimizin desteklediği dijital ekosistemin Cumhuriyetimizin 100. yılında milli gelirin yüzde 4.7'sine kadar tırmanacağını öngörüyoruz.

OC&C danışmanlık firmasının hazırladığı rapor uyarınca Google ürün ve hizmetleri Türkiye ekonomisine toplamda 143,9 milyar TL'lik katkı sağladı. Google Reklam Ürünleri (Arama, Alışveriş, YouTube vs.) doğrudan ve dolaylı yoldan 2018 yılında Türk ekonomisine 29,5 milyar TL'lik katkı verdi. Gayri Safi Yurt İçi Hasılada (GSYİH) yüzde 0.8'e tekabül eden bu katkının 2023'te 33,8 milyar TL'ye yükselmesi beklenmekte. Google reklam ürünleri işletmelere yönelik, "daha hızlı büyüme, gelir artışı, yatırımın daha iyi geri dönüşü, üretkenliğin artması, adil rekabet koşulları" gibi ek faydalar sağlıyor. Küçük işletmelerin yüzde 73'ü Google reklam ürünleri olmasaydı kendi faaliyet alanlarındaki büyük rakipleri ile mücadele etmelerinin zorlaşacağını ifade ediyor.