Google'dan destek sözü! Türk ekonomisine 2023'te 304 milyar TL'lik katkı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın girişimleriyle Türkiye ile "telif hakkı" anlaşması için müzakere masasına oturmaya hazırlanan Google, "Türkiye raporu" hazırladı. Raporunda Cumhuriyetin 100. yılı için milyarlarca TL katkı sunacaklarını açıklayan Google, ekonomik kaldıraç işlevini gören hizmet ve ürünleriyle desteklediği dijital ekosistemin milli gelirin yüzde 4.7'sine kadar tırmanacağını kaydetti. Google, YouTube ve Android hizmetlerinin desteklediği ekosistemin milli gelir içindeki payının yüzde 4'e ulaşarak 150 milyar TL'yi bulduğunu kaydetti. Milliyet'in haberine göre ABD'de kurulu Google, Google LLC, YouTube, Google Haritalar, Google Arama Motoru, İşletme Proli, Google Ads (reklamlar) ve Google Play gibi markalar altında hizmet sunuyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na bir süre önce sunum yapan Google, milletvekillerinin "Türkiye ile ilgili neler düşünüyorsunuz, planlarınız ne?" başta olmak üzere her konudaki sorularına 36 sayfalık bir raporla yanıt verdi.
MİLYARLARCA LİRALIK KATKI
"Herkes için Google" ve "Yalnızca başkaları başardıkça başarılıyız" mottosunu paylaşan Google raporunda, "Türkiye'de ülkemizin birer fertleri olarak çok önemli bir görevimiz olduğuna inanıyoruz; Dijitalleşme yolculuğunda Türkiye'de, Türkiye'nin yanında olmak" ifadelerine yer verdi. Türkiye ekonomisindeki yerini beş ana başlıkta açıklayan Google, bunları; "büyüme ve gelişme, uluslararası rekabet, uluslararasılaşma, girişimcilik ve dijital dönüşüm" olarak sıraladı. Google Türk ekosistemine katkılarını şöyle özetledi:
Google, YouTube ve Android hizmetlerinin desteklediği ekosistemin milli gelir içindeki payı yüzde 4'ü aşarak 150 milyar TL'ye ulaştı. Dijital kaldıraç işlevi gören hizmet ve ürünlerimizin desteklediği dijital ekosistemin Cumhuriyetimizin 100. yılında milli gelirin yüzde 4.7'sine kadar tırmanacağını öngörüyoruz.
OC&C danışmanlık firmasının hazırladığı rapor uyarınca Google ürün ve hizmetleri Türkiye ekonomisine toplamda 143,9 milyar TL'lik katkı sağladı. Google Reklam Ürünleri (Arama, Alışveriş, YouTube vs.) doğrudan ve dolaylı yoldan 2018 yılında Türk ekonomisine 29,5 milyar TL'lik katkı verdi. Gayri Safi Yurt İçi Hasılada (GSYİH) yüzde 0.8'e tekabül eden bu katkının 2023'te 33,8 milyar TL'ye yükselmesi beklenmekte. Google reklam ürünleri işletmelere yönelik, "daha hızlı büyüme, gelir artışı, yatırımın daha iyi geri dönüşü, üretkenliğin artması, adil rekabet koşulları" gibi ek faydalar sağlıyor. Küçük işletmelerin yüzde 73'ü Google reklam ürünleri olmasaydı kendi faaliyet alanlarındaki büyük rakipleri ile mücadele etmelerinin zorlaşacağını ifade ediyor.
Google Haritalar ve Google İşletme Proli ekonomiye doğrudan katkı, tasarruf ve verimlilik artışı yoluyla 25,1 milyar TL katkı sundu. GSYİH'nin yüzde 0,7'sine tekabül eden bu miktarın 2023 yılına kadar 59,5 milyar TL'ye ulaşması hedeflenmekte.
Android ve Google Play ise ekonomiye 2018 yılında GSYİH'nin yüzde 2.3'üne denk gelen 83,4 milyar TL'lik destek verdi. 2023 yılına kadar 193,3 milyar TL'ye ulaşması beklenmekte.
Google Cloud Platformu ve G Suite'in toplam katkısı 5,7 milyar TL'yi buldu. Bu miktarın 2023 yılına kadar 18,2 milyar TL'ye ulaşması öngörülmekte.
KADIN İSTİHDAMI
Google'ın reklam ürünleri, Android ve Play ekosistemleri sayesinde Türkiye'deki kadın istihdamına olumlu katkısı da bulunmakta. 2018 yılında bu ekosistemler vasıtasıyla yaratılan kadın istihdamı yüzde 32.3 iken, bu oranın 2023 yılında yüzde 40'a kadar yükselmesi beklenmekte.
Google ürün ve hizmetleri ile Android ekosistemleri 1.4 milyona tekabül eden istihdam yaratmakta.