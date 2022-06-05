Kemal Kılıçdaroğlu'na bunları kim söyletiyor?

Yapılan eserlerin ve yatırımların yanında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği noktanın da altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin her türlü saldırıya karşı güvenliği sağlamak ve bunun için Irak ve Suriye topraklarındaki terörist oluşumlara hayat hakkı tanımamak gerektiğini söyleyerek yapılacak operasyonun gerekçesini de açıkladı.

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Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na aday oluyor musun olmuyor musun? sorusunu sürekli olarak sormasının arka planını yazan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Kemal Kılıçdaroğlu, bu meydan okuma karşısında biraz çaresiz gibi. Neden? Malum nedenlerden dolayı... "Meydan okumana meydan okuyorum: Evet, adayım" demiyor, diyemiyor. Aslında mevcut koşullar içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a verebileceği tek bir cevap var. O da şu: "Ben aslında aday olmak istiyorum. Ama buna tek başıma karar veremiyorum. Bizim bir altılı masa var. Benim aday olup olmayacağıma orası karar verecek. Oradan da bir karar çıkmadı henüz." Ama bu cevabı verdiği anda... Erdoğan'ı kimse tutamaz" ifadelerini kullandı.