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    • 05.06.2022 08:57
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    • 05.06.2022 09:12
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    Kemal Kılıçdaroğlu'na bunları kim söyletiyor?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Maltepe’deki konuşmasını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, CHP Lideri’nin Terörle Mücadele Yasası ile ilgili sözlerine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 sorusuna bir soru da ben eklemek istiyorum: "Kılıçdaroğlu'na bunları kim söyletiyor?” diye yazdı.

    İşte Mehmet Barlas'ın konuyla ilgili yazısından ilgili bölüm:

    Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni dönemde AB ve Türkiye" programında konuştu. Terörle Mücadele Yasası'nı yumuşatarak AB'ye taviz vereceğini itiraf etti. Uzun konuşmasında şunu demek istiyor: "Siz Erdoğan'la değil bizimle daha uyumlu çalışırsınız. Çünkü biz her türlü tavizi veririz. Bize destek verin, Erdoğan gibi size sürekli sorun çıkarmayız."


    Ana muhalefet partisi lideri elbette iktidara gelmek ister. Ama bir koltuk için Batı'ya bu kadar diz çökmek ne kadar doğru. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 sorusuna bir soru da ben eklemek istiyorum: "Kılıçdaroğlu'na bunları kim söyletiyor?"



    GÖZLER KIZILCAHAMAM'DA
    Türkiye'de günün siyasal olayı, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan oluşuyor. 30'uncusu yapılan Kızılcahamam toplantısında, 20 yılın adeta bir bilançosunu çıkaran Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği tüm icraatları detaylarıyla anlattı.

        Yapılan eserlerin ve yatırımların yanında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği noktanın da altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin her türlü saldırıya karşı güvenliği sağlamak ve bunun için Irak ve Suriye topraklarındaki terörist oluşumlara hayat hakkı tanımamak gerektiğini söyleyerek yapılacak operasyonun gerekçesini de açıkladı.

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        Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na aday oluyor musun olmuyor musun? sorusunu sürekli olarak sormasının arka planını yazan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Kemal Kılıçdaroğlu, bu meydan okuma karşısında biraz çaresiz gibi. Neden? Malum nedenlerden dolayı... "Meydan okumana meydan okuyorum: Evet, adayım" demiyor, diyemiyor. Aslında mevcut koşullar içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a verebileceği tek bir cevap var. O da şu: "Ben aslında aday olmak istiyorum. Ama buna tek başıma karar veremiyorum. Bizim bir altılı masa var. Benim aday olup olmayacağıma orası karar verecek. Oradan da bir karar çıkmadı henüz." Ama bu cevabı verdiği anda... Erdoğan'ı kimse tutamaz" ifadelerini kullandı.
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