CHP'li Çan Belediyesi'ndeki kirli ortaklıkta yeni detaylar! Özel harcamalarını belediye masrafı diye göstermişler!

Çanakkale Çan İlçesi'nde müteahhit kuzeni Özgür Erbil'in savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından "irtikap, rüşvet ve zimmet" suçlamasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün kirli işler trafiği Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla tek tek gün yüzüne çıkartıldı. Başsavcılık tarafından HTS kayıtlarının, whats app yazışmalarının, tanık ifadelerinin ve faturaların mahkemeye delil olarak sunulduğu soruşturma dosyasında Başkan Öz'ün kuzenini kullanarak kurduğu para ve rant üçgeni detaylı bir şekilde anlatıldı.
FENERBAHÇELİLER GECESİNE KATILDI
Soruşturma dosyalarına da yansıyan olaylarda iddiaya göre 2019 yılının Temmuz ayında Başkan Bülent Öz, eşi Şebnem Öz ile birlikte, Çanakkaleli Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen "Dünya Fenerbahçeliler Günü' gecesine koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile birlikte katıldı. Geceye ayrıca dönemin belediye Başkan yardımcısı Ercüment Furuncu, eski Baro Başkanı Bülent Şarlan, Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcuları ve çok sayıda davetli eşlik etti.
FUTBOL TOPUNA EN YÜKSEK PARAYI BAŞKAN ÖDEDİ
Balıkçı 286 Restoran'da, Dernek Başkanı Dr. Ali Güven Serçe'nin ev sahipliğinde düzenlenen gecede Fenerbahçe Futbol Kulübü'ne ve derneğe katkı sağlamak amacıyla formalar, futbol topları ve atkılar açık artırmayla satışa sunuldu. Açık artırmada en yüksek teklifi veren Bülent Öz, üzerinde Emre Belezoğlu'ndan Vedat Muriç'e, Ozan Tufan'dan Nabil Dirar'a kadar birçok futbolcunun imzasını taşıyan futbol topunu ve formaları satın alarak eşine ve kızına hediye etti.