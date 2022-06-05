CHP'li Çan Belediyesi'ndeki kirli ortaklıkta yeni detaylar! Özel harcamalarını belediye masrafı diye göstermişler!

LÜKS HARCAMALARI KUZEN ÖDEMİŞ

Yine faturaların delil olarak sunulduğu soruşturma dosyasında Bülent Öz'ün eşi Şebnem Öz'ün lüks harcamalarının Özgür Erbil'in kredi kartıyla ödenerek belediyeye nasıl fatura edildiği detaylı bir şekilde anlatıldı. Ünlü markalardan giyinmeyi seven Şebnem Öz'ün Özgür Erbil'e bir alışveriş sonrası gönderdiği mesajda "Hafta sonu alışverişi için çok teşekkür edemedim sana. Çok çok teşekkür ederim. Çok para harcadım. Valla çok fena oldu." Dediği, Erbil'in internet faturalarını da yatırdığını belirterek "önemli değil abla" diye yanıt verdiği soruşturma dosyasına yansıdı.