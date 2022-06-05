Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.06.2022 11:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.06.2022 11:51
    ABONE OL

    Van'da şehit olan Tuncay Akyüz'ün kanı yerde kalmadı! O terörist 10 yıl aradan sonra yakalandı

    Van'da Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli polis Tuncay Akyüz'ün şehit edilmesi olayının faili olan teröristi hastaneye getiren ve olay sonrası kaçmasına yardım eden terör örgütü mensubu yakalandı.

    Şehidin kanı yerde kalmadı! 10 yıl sonra yakalandı

    Van'da 2012 yılında Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli polis memuru Tuncay Akyüz'ün şehit edilmesi olayının faili teröristi hasteneye getiren ve olayın ardından kaçmasına yardım eden örgüt mensubu yakalandı.

    Van İl Jandarma Komutanlığı, polis mensubununun şehit edilmesi olayıyla ilgili gelen istihbarat bilgisi üzerine çalışma başlattı. 4 ay süren çalışma sonucunda M.K isimli örgüt mensubunun Gürpınar ilçesi Tüzek mezrasında olduğu belirlendi.

    Jandarma Özel Harekât Timleri ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin 26 Mayıs'ta helikopter destekli operasyon ile yakalanan örgüt mensubu, adli makamlarca tutuklandı.

    Yakalanmamak için çobanlık yaptığı belirlenen örgüt mensubunun, 24 Eylül 2014 tarihinde Gürpınar-Sevindik Mahallesi bölgesinde operasyon birliklerine EYP saldırısı gerçekleştirdiği de tespit edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Belediyeye ait 3 şirket çalışanı uyuşturucu taciri çıktı
    Haberler Güncel Van'da şehit olan Tuncay Akyüz'ün kanı yerde kalmadı! O terörist 10 yıl aradan sonra yakalandı
        SON DAKİKA