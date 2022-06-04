MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Mehmetçiklerimiz, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.
"Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
Ele geçirilen malzemeler:
- 6 adet AK-47 piyade tüfeği, - 3 adet M-16 piyade tüfeği, - 2 adet RPG-7 roketatar, - 99 adet savunma tipi el bombası, - 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, - 1 adet Binoküler gece görüş dürbünü, - 1 adet termal görüş cihazı, - 1 adet nişangâh, - 30 adet basma düzenek, - 2 adet Doçka sehpası,
- 74 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı - 24 adet sis bombası, - 91 adet RPG-7 sevk fişeği, - 1 adet Yaesu el telsizi, - 4 çuval amonyum nitrat, - 7 adet termal şemsiye, - 8.000 adet AK-47 piyade tüfeği 7,62x39 mm mühimmatı ve 72 adet şarjör, - 1.640 adet 7,62x54 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, -
2.900 adet Doçka uçak savar 12,7x108 mm mühimmatı, - 1.260 adet M-16 piyade tüfeği 5,56x45 mm mühimmatı ve 13 adet şarjör, - 40 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği 7,62x54 mühimmatı ve 5 adet şarjör, - 3 adet jeneratör."