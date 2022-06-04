MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

"Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler:

- 6 adet AK-47 piyade tüfeği, - 3 adet M-16 piyade tüfeği, - 2 adet RPG-7 roketatar, - 99 adet savunma tipi el bombası, - 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, - 1 adet Binoküler gece görüş dürbünü, - 1 adet termal görüş cihazı, - 1 adet nişangâh, - 30 adet basma düzenek, - 2 adet Doçka sehpası,