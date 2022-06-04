EFES-2022’ye katılan yabancı askerler görüşlerini paylaştı: Türk ordusundan yeni deneyimler ve yeni beceriler kazandık





Bir diğer ABD askeri ise "Burada, Türk ve Azerbaycanlı patlayıcı madde imha sınıfı ve istihkam sınıfı personeli ile tatbikat gerçekleştirmekteyiz. Bu eğitim sadece ABD ordusu için değil, diğer ulusların askerleri için de yararlı. Çünkü diğer ulusların kabiliyetlerini öğreniyoruz. Tabii sadece bu değil, aynı zamanda diğer uluslarla arkadaşlık ilişkileri de geliştiriyoruz" diye konuştu.