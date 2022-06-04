EFES-2022’ye katılan yabancı askerler görüşlerini paylaştı: Türk ordusundan yeni deneyimler ve yeni beceriler kazandık

ürk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen en büyük planlı tatbikatlarından biri olan EFES-2022 hız kesmeden devam ediyor. Tatbikatta 37 ülkeden binden fazla yabancı personel görev yapıyor. Bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliğini taşıyan EFES-2022 Tatbikatı'na TSK unsurları ile birlikte 10 binden fazla personel katılıyor.
"MÜŞTEREK ÇALIŞMA KABİLİYETİMİZİ ARTIRMAK HARİKA BİR DENEYİM OLDU"
Tatbikat devam ederken müttefik ülke askerleri, tatbikat hakkındaki deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı. ABD ordusundan bir asker, "Bu tatbikata katılımcı ülkelerin istihkam kabiliyetlerini görüyoruz. Uluslararası partnerlerimizle müşterek çalışma kabiliyetimizi artırmak harika bir deneyim oldu" dedi.
Bir diğer ABD askeri ise "Burada, Türk ve Azerbaycanlı patlayıcı madde imha sınıfı ve istihkam sınıfı personeli ile tatbikat gerçekleştirmekteyiz. Bu eğitim sadece ABD ordusu için değil, diğer ulusların askerleri için de yararlı. Çünkü diğer ulusların kabiliyetlerini öğreniyoruz. Tabii sadece bu değil, aynı zamanda diğer uluslarla arkadaşlık ilişkileri de geliştiriyoruz" diye konuştu.