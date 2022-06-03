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    • Güncel
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    • 04.06.2022 00:22
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    Yunan Büyükelçi Lazariz, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı! Terör örgütüne sağlanan destekler ve Atina'daki PKK yürüyüşü...

    NATO çatısı altındaki sözde müttefikimiz olan Yunanistan, Ege'deki provokatif söylem ve hamlelerinin yanı sıra Türkiye'nin düşmanı olan ne kadar oluşum varsa kucak açmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK mensupları, Lavrion'dan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya polis koruması altında yürüdü. bu gelişmenin üzerine Yunan Büyükelçi Lazariz, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Lazaris'e Türkiye'nin konuya ilişkin görüşleri ve tepkileri iletildi.

    Yunan Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

    Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris, ülkesinde başta PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine sağlanan imkanlar ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakanlığa çağrılan Lazaris'e Türkiye'nin konuya ilişkin görüşleri ve tepkileri iletildi.



    YUNANİSTAN HAİNLERİN GÜVENLİ LİMANI OLDU
    Lazaris'e adı geçen terör örgütlerinin Yunanistan'da propaganda, finansman ve eleman temini faaliyetlerini rahatlıkla yürüttüğü ve terörle iltisaklı çevreler için Yunanistan'ın güvenli liman kimliğinin arttığı aktarıldı.



    Ayrıca Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden teröristlerin her türlü lojistik ve eğitim imkanlarından yararlandıkları Lavrion kampı örneği Lazaris'e gösterildi.

    Lavrion kampının Irak ve Suriye'deki PKK kamplarıyla kıyaslanabilir ölçüde bir terör yuvası haline geldiği görüşü de aktarılan Lazaris'e, bu kamptan başlayıp Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında aleni PKK gösterisi haline gelen eylem dolayısıyla Türkiye'nin tepkisi ve konuya ilişkin görüşleri iletildi.

    Görüşmede Yunanistan'daki Türk temsilciliklerinin ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik kaygılar da dile getirildi, terörle mücadelede etkili iş birliği beklentisi tekraren ifade edildi.

    Ayrıca Yunanistan'ın terörle mücadelede komşuluk ilişkilerinden ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin gerekliliği de vurgulandı.



        ATİNA'DAKİ SKANDAL YÜRÜYÜŞ!
        NATO çatısı altındaki sözde müttefikimiz olan Yunanistan, Ege'deki provokatif söylem ve hamlelerinin yanı sıra Türkiye'nin düşmanı olan ne kadar oluşum varsa kucak açıyor.

        Bu durumun son örneği Atina'da kayıtlara geçti.



        Terör örgütü PKK mensupları, Lavrion'dan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya polis koruması altında yürüdü. Bilindiği üzere Yunanistan'da bulunan Lavrion kampında PKK/PYD'li teröristler yetiştiriliyor.



        HEM KOMŞU HEM DE TERÖR DESTEKÇİSİ!
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden sözde müttedikimiz Yunanistan'da yaşanan bu olaylara çok sert tepki gösterdi.



            Bakan Soylu, Batı Cephesi bildiğiniz gibi... PKK, Lavrion'dan Atina'ya yürüyor. Yunanistan ile NATO'da birlikteyiz. Bu birliktelikte; Lavrion Kampında PKK/PYD terörist yetiştirmeleri, FETÖ'ye kol kanat germe, söylemimize rağmen ısrar VAR. Hem komşu hem NATO'da müttefik hem terör destekçisi Cici Batı" ifadelerini kullandı.

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            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Güncel Yunan Büyükelçi Lazariz, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı! Terör örgütüne sağlanan destekler ve Atina'daki PKK yürüyüşü...
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