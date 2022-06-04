Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.06.2022 14:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2022 15:34
    ABONE OL

    EGM'den 'çocuk kaçırma' provokasyonuyla ilgili flaş açıklama: Adli işlemler başlatıldı!

    Son dakika haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında son günlerde özellikle sosyal medya platformanlarında başlatılan "çocukların kaçırılmaya çalışıldığı" yönündeki provokasyonlarla ilgili bir açıklama yayınladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    EGM’den flaş ’çocuk kaçırma’ açıklaması

    Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), bazı illerde "çocukların kaçırılmaya çalışıldığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerikli olduğu, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

    EGM'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden halk arasında korku ve paniğe sebebiyet verebilecek, "çocukların kaçırılmaya çalışıldığı" yönünde görsellerin paylaşıldığı belirtildi.

    "Çeşitli plakalı araçlarla çocukların kaçırıldığı", "kılık değiştirip çocuk kaçırıldığı" şeklinde ifade içeren kaçırma iddialarına karşın bahse konu illerde çocuk kaçırma olaylarının olmadığına dair resmi makamlar tarafından açıklamalar yapılmasına rağmen benzer paylaşımlara devam edildiği kaydedildi.

    Çocuk kaçırma olayıyla ilgili emniyet birimlerine yapılmış herhangi bir müracaatın olmadığı vurgulanan açıklamada, "Bahse konu paylaşımların dezenformasyon içerikli olduğu belirlenmiş olup bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Suç ve suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Güncel EGM'den 'çocuk kaçırma' provokasyonuyla ilgili flaş açıklama: Adli işlemler başlatıldı!
        SON DAKİKA