CHP yancısı Merdan Yanardağ haddini aştı! "Sizin ağababanız Abdülhamid'e..."

CHP'nin yayın organlarından Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ skandal yayınlarına devam ediyor.
Daha önce Abdülhamid Han'a hakaretler yağdıran, Adnan Menderes'e "bebek katili" iftirası atan Merdan Yanardağ, yine skandal ifadelerle Abdülhamid Han'a ve Osmanlı tarihine saldırdı.
MERDAN YANARDAĞ HADDİNİ AŞTI
Yanardağ canlı yayında, "Bu millet sizin ağababanız Abdülhamid'e boyun eğmedi, size mi eğecek? Yalan üzerine kurulu bir tarih anlayışınız var. Uydurulan bir yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var. Bizim tarihimiz gerçek kahramanlardan oluşuyor ama…" şeklinde skandal ifadelerde bulundu.
DAHA ÖNCE DE ABDÜLHAMİD HAN'A HAKARETLER SAVURMUŞTU
Yanardağ daha önce de Abdülhamid Han'ı hedef alarak "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.