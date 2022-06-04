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    • Güncel
    • 04.06.2022 15:48
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    • 04.06.2022 16:06
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    CHP yancısı Merdan Yanardağ haddini aştı! "Sizin ağababanız Abdülhamid'e..."

    CHP'nin yayın organlarından Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ skandal yayınlarına devam ediyor. Daha önce Abdülhamid Han'a hakaretler savuran Merdan Yanardağ yine Abdülhamid Han'ı ve Osmanlı tarihini hedef aldı. Yanardağ, "Bu millet sizin ağababanız Abdülhamid'e boyun eğmedi, size mi eğecek? Yalan üzerine kurulu bir tarih anlayışınız var. Uydurulan bir yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var." şeklinde skandal ifadelere kullandı.

    Merdan Yanardağ haddini aştı!

    CHP'nin yayın organlarından Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ skandal yayınlarına devam ediyor.

    Daha önce Abdülhamid Han'a hakaretler yağdıran, Adnan Menderes'e "bebek katili" iftirası atan Merdan Yanardağ, yine skandal ifadelerle Abdülhamid Han'a ve Osmanlı tarihine saldırdı.

    MERDAN YANARDAĞ HADDİNİ AŞTI
    Yanardağ canlı yayında, "Bu millet sizin ağababanız Abdülhamid'e boyun eğmedi, size mi eğecek? Yalan üzerine kurulu bir tarih anlayışınız var. Uydurulan bir yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var. Bizim tarihimiz gerçek kahramanlardan oluşuyor ama…" şeklinde skandal ifadelerde bulundu.

    DAHA ÖNCE DE ABDÜLHAMİD HAN'A HAKARETLER SAVURMUŞTU
    Yanardağ daha önce de Abdülhamid Han'ı hedef alarak "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

        ADNAN MENDERES'E DE İFTİRA ATMIŞTI
        Tele 1 ekranlarında yayın yapa Yanardağ, Adnan Menderes hakkında küstah iftiralarda bulunmuştu.

        Merdan Yanardağ söz konusu programında, "Bebek katili olan Menderes'ten demokrasi kahramanı çıkmaz olmaz... Sevgilisinden doğan çocuğu öldürtüp makam şoförüne gömdüren birisi..." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

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        Haberler Güncel CHP yancısı Merdan Yanardağ haddini aştı! "Sizin ağababanız Abdülhamid'e..."
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