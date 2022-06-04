CHP yancısı Merdan Yanardağ haddini aştı! "Sizin ağababanız Abdülhamid'e..."

MERDAN YANARDAĞ HADDİNİ AŞTI

Yanardağ canlı yayında, "Bu millet sizin ağababanız Abdülhamid'e boyun eğmedi, size mi eğecek? Yalan üzerine kurulu bir tarih anlayışınız var. Uydurulan bir yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var. Bizim tarihimiz gerçek kahramanlardan oluşuyor ama…" şeklinde skandal ifadelerde bulundu.