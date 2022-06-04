AK Parti Kızılcaham'da kampa girdi: 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için katılımcılar, dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otele gitti. "Türkiye için güven ve istikrar" parolasıyla düzenlenecek toplantı dolayısıyla otel çevresinde kontrol noktaları oluşturulurken, güvenlik tedbirleri kapsamında otele giren araçlar ve katılımcılar kayıt altına alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASIYLA AÇILACAK
Erdoğan'ın bugün yapacağı açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantı, basına kapalı programlarla devam edecek ve son gün yine Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanacak.
KAMPTA BAKANLAR DIŞ POLİTİKA, GÜVENLİK VE EKONOMİ SUNUMLARI YAPACAK
Birinci gün Meclis çalışmaları, ekonomi, güvenlik ve dış politika oturumları yapılacak. Kampın ikinci gününde de tarım ve enerji oturumları olacak.
Basına kapalı bölümlerde bazı bakanlar, genel başkan yardımcıları ve TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çalışmalara ilişkin sunum yapacak.
TEŞKİLATA "SAHADA DAHA AKTİF OLUN" TALİMATI VERİLECEK
2023 seçim hazırlıkları da kampın önemli başlıklardan. Hazırlıklar teşkilatla enine boyuna değerlendirilecek. Erdoğan, milletvekillerine "Daha çok sahada daha aktif çalışın" talimatı verecek. Kamp, Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla pazar günü sona erecek.
Basına kapalı bölümlerde bazı bakanlar, genel başkan yardımcıları ve TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çalışmalara ilişkin sunum yapacak. Otel etrafında polis ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri de tedbir aldı.