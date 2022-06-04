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    • 04.06.2022 07:20
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    • 04.06.2022 07:34
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    AK Parti Kızılcaham'da kampa girdi: 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak

    Son dakika haberi! AK Parti’nin gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarının 30’uncusunun yapılacağı Ankara Kızılcaham kampının startı bugün Başkan Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla verilecek. Toplantı öncesi kampın yapılacağı otele giden yollara "Rahat ol Türkiye emin ellerdesin", "Türkiye'nin değil dünyanın lideri" yazılı pankartlar asıldı. 2023 seçim hazırlıkları da kampın önemli başlıklardan. Hazırlıklar teşkilatla enine boyuna değerlendirilecek. Erdoğan, milletvekillerine "Daha çok sahada daha aktif çalışın" talimatı verecek.

    Türkiye’nin değil dünyanın lideri

    AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için katılımcılar, dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otele gitti. "Türkiye için güven ve istikrar" parolasıyla düzenlenecek toplantı dolayısıyla otel çevresinde kontrol noktaları oluşturulurken, güvenlik tedbirleri kapsamında otele giren araçlar ve katılımcılar kayıt altına alındı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASIYLA AÇILACAK
    Erdoğan'ın bugün yapacağı açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantı, basına kapalı programlarla devam edecek ve son gün yine Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanacak.

    KAMPTA BAKANLAR DIŞ POLİTİKA, GÜVENLİK VE EKONOMİ SUNUMLARI YAPACAK
    Birinci gün Meclis çalışmaları, ekonomi, güvenlik ve dış politika oturumları yapılacak. Kampın ikinci gününde de tarım ve enerji oturumları olacak.

    Basına kapalı bölümlerde bazı bakanlar, genel başkan yardımcıları ve TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çalışmalara ilişkin sunum yapacak.

    TEŞKİLATA "SAHADA DAHA AKTİF OLUN" TALİMATI VERİLECEK
    2023 seçim hazırlıkları da kampın önemli başlıklardan. Hazırlıklar teşkilatla enine boyuna değerlendirilecek. Erdoğan, milletvekillerine "Daha çok sahada daha aktif çalışın" talimatı verecek. Kamp, Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla pazar günü sona erecek.

    Basına kapalı bölümlerde bazı bakanlar, genel başkan yardımcıları ve TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çalışmalara ilişkin sunum yapacak. Otel etrafında polis ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri de tedbir aldı.

        Bu arada, kampın yapılacağı otelin etrafına ve ilçedeki bazı caddelere "Evinize hoş geldiniz Başkomutanımız", "Sayın Cumhurbaşkanımız şehitler ve kahramanlar diyarına hoş geldiniz", "Rahat ol Türkiye emin ellerdesin", "Türkiye'nin değil dünyanın lideri" yazılı pankartlar asıldı.

        Öte yandan, Sabah'ta yer alan habere göre, otele giriş yapan misafirlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikâyelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabı hediye edildi.

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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Güncel AK Parti Kızılcaham'da kampa girdi: 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak
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