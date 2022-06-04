AK Parti Kızılcaham'da kampa girdi: 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASIYLA AÇILACAK

Erdoğan'ın bugün yapacağı açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantı, basına kapalı programlarla devam edecek ve son gün yine Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanacak.

KAMPTA BAKANLAR DIŞ POLİTİKA, GÜVENLİK VE EKONOMİ SUNUMLARI YAPACAK

Birinci gün Meclis çalışmaları, ekonomi, güvenlik ve dış politika oturumları yapılacak. Kampın ikinci gününde de tarım ve enerji oturumları olacak.

Basına kapalı bölümlerde bazı bakanlar, genel başkan yardımcıları ve TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çalışmalara ilişkin sunum yapacak.

TEŞKİLATA "SAHADA DAHA AKTİF OLUN" TALİMATI VERİLECEK

2023 seçim hazırlıkları da kampın önemli başlıklardan. Hazırlıklar teşkilatla enine boyuna değerlendirilecek. Erdoğan, milletvekillerine "Daha çok sahada daha aktif çalışın" talimatı verecek. Kamp, Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla pazar günü sona erecek.