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    • Güncel
    • 04.06.2022 08:22
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    • 04.06.2022 08:23
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    Saime Sultan Yalısı'nda yer alan kaçak yapıdaki düğün yıkım nedeniyle iptal oldu

    Son dakika haberi! İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Saime Sultan Yalısı'nda, işletmecisinin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu platformlar nedeniyle belediye ekiplerince yıkım gerçekleşti. Aynı gün düğün yapacak olan vatandaşlar iş makineleriyle karşılaşınca düğünü iptal ettikleri belirtildi. Öte yandan mühür fekki yapılan ruhsatsız işletmede su bile satılması yasak olduğu bildirildi. 8 kez yıkım kararı çıkan ancak bugüne kadar göstermelik yıkımların yapıldığı yalıda CHP'li Bayraklı Belediye yıkım kararlarını bugüne kadar tam olarak uygulamazken, yaşanan bu kanun dışı durum yargıya taşınmıştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kaçak yapıdaki düğün iptal edildi!

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 142 yıllık geçmişiyle tarihi bir yapı olan Saime Sultan Yalısı'nda, belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre işletmenin 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na muhalefet ettiği, sahil kısmında bulunan ve devlet arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen platformun yıkımı gerçekleşti.

    Aynı gün yalıda düğün yapacakları öğrenilen vatandaşlar düğün yapılan alanda iş makineleriyle karşılaştı. Yıkım nedeniyle düğün iptal olurken, polis oluşabilecek bir gerginlik nedeniyle çok sayıda ekip sevk etti. Yıkımı cep telefonlarıyla görüntülerken, yıkıma tepki gösterdiler. Polis ekipleri eşliğinde yıkım tamamlandı.

    MÜHÜR FEKKİ YAPILMIŞ
    Öte yandan belediyeden yapılan açıklamada, yalıda bir düğün organizasyonunun olduğu ancak yıkım ekiplerinin çalışması nedeniyle yalıya ve bahçesine girilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

        Açıklamada, "Söz konusu yerin işletme ruhsatı yılbaşında iptal edildi ve yeniden ruhsatlandırma yapılmadı. Bu süreçte tam 9 kez mühür fekki yapılarak, ticari faaliyetlere devam edildiği, deniz kenarına kaçak platformlar ve eklentiler inşa edildiği tespit edildi. Defalarca yasal işlem uygulandı. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu yıkımlar, devletin hüküm ve tasarrufu altında olan alana kaçak olarak konulan eklentileri kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Tescilli binanın bulunduğu mülkiyet sınırlarında herhangi bir işlem yapılmadı." ifadeleri kullanıldı.

        NE OLMUŞTU?
        İzmir Bayraklı'da kaçak düğünlerin yapıldığı 142 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı gündem olmuş, işletmecilerin izinsiz kurduğu ahşap platformlar yıkılmıştı. Mühür fekki yapılan ruhsatsız işletmede su bile satılması yasakken, içkili düğün organizasyonları yapılıyordu.

        MİLYONLARCA LİRA BORCU VAR
        8 kez yıkım kararı çıkan ancak bugüne kadar göstermelik yıkımların yapıldığı yalıda CHP'li Bayraklı Belediye yıkım kararlarını bugüne kadar tam olarak uygulamazken, yaşanan bu kanun dışı durum yargıya taşınmıştı.

        Yıkım kararlarını uygulamayan Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol eski Müdürü Özgür Coşkun, Fen İşleri eski Müdür Vekilleri Gökalp Işın, İlker Yaman ve Yusuf Açıkgöz, eski Yıkım Birim Amirleri Berat Eruğuz ile Muammer Ahmet Erhan Ulusan hakkında İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi tarafından soruşturma izni verilmişti. Karar Bayraklı Kaymakamlığı'na gönderildi.

        Mühürlü yalının sahibi Kadri Pordoğan'ın 2012'den beri işgal ettiği kıyı şeridindeki alan ile ilgili ecrimisil ödemediği, devlete de milyonlarca lira borçlandığı anlaşıldı. Pordoğan'ın İzmir'de yaşamasına karşın, tebligat adresi olarak Almanya'yı gösterdiği için tebligatların yapılamadığı öğrenildi.

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