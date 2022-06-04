Saime Sultan Yalısı'nda yer alan kaçak yapıdaki düğün yıkım nedeniyle iptal oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 142 yıllık geçmişiyle tarihi bir yapı olan Saime Sultan Yalısı'nda, belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre işletmenin 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na muhalefet ettiği, sahil kısmında bulunan ve devlet arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen platformun yıkımı gerçekleşti.
Aynı gün yalıda düğün yapacakları öğrenilen vatandaşlar düğün yapılan alanda iş makineleriyle karşılaştı. Yıkım nedeniyle düğün iptal olurken, polis oluşabilecek bir gerginlik nedeniyle çok sayıda ekip sevk etti. Yıkımı cep telefonlarıyla görüntülerken, yıkıma tepki gösterdiler. Polis ekipleri eşliğinde yıkım tamamlandı.
MÜHÜR FEKKİ YAPILMIŞ
Öte yandan belediyeden yapılan açıklamada, yalıda bir düğün organizasyonunun olduğu ancak yıkım ekiplerinin çalışması nedeniyle yalıya ve bahçesine girilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.