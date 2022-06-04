Saime Sultan Yalısı'nda yer alan kaçak yapıdaki düğün yıkım nedeniyle iptal oldu

NE OLMUŞTU?

İzmir Bayraklı'da kaçak düğünlerin yapıldığı 142 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı gündem olmuş, işletmecilerin izinsiz kurduğu ahşap platformlar yıkılmıştı. Mühür fekki yapılan ruhsatsız işletmede su bile satılması yasakken, içkili düğün organizasyonları yapılıyordu.



MİLYONLARCA LİRA BORCU VAR

8 kez yıkım kararı çıkan ancak bugüne kadar göstermelik yıkımların yapıldığı yalıda CHP'li Bayraklı Belediye yıkım kararlarını bugüne kadar tam olarak uygulamazken, yaşanan bu kanun dışı durum yargıya taşınmıştı.