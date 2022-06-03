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    • Güncel
    • 03.06.2022 20:38
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    • 03.06.2022 21:03
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mali teması! 'FETÖ'nün faaliyetleri son bulsun' vurgusu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, FETÖ terör örgütünün Mali’deki faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

    Başkan Erdoğan’dan kritik temas!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Türkiye-Mali ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Mali'de siyasi geçiş sürecine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.



    Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Mali'nin terörle mücadelesini desteklemeye devam ettiklerini belirtti.



    FETÖ'NÜN FAALİYETLERİ SON BULSUN
    Mali'nin de aynı şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesine destek olmasını beklediklerini belirten Başkan Erdoğan, FETÖ terör örgütünün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini dile getirdi.



        EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER...
        Mali'nin kalkınmasına katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirecek adımları atacaklarını ifade etti.

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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mali teması! 'FETÖ'nün faaliyetleri son bulsun' vurgusu
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