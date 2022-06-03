Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mali teması! 'FETÖ'nün faaliyetleri son bulsun' vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye-Mali ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Mali'de siyasi geçiş sürecine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Mali'nin terörle mücadelesini desteklemeye devam ettiklerini belirtti.
FETÖ'NÜN FAALİYETLERİ SON BULSUN
Mali'nin de aynı şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesine destek olmasını beklediklerini belirten Başkan Erdoğan, FETÖ terör örgütünün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini dile getirdi.