Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mali teması! 'FETÖ'nün faaliyetleri son bulsun' vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Türkiye-Mali ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Mali'de siyasi geçiş sürecine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.