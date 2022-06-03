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    • 03.06.2022 20:05
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    6 yıl hapis cezası bulunan DHKP-C'li terörist Serkan Gül saklandığı evde yakalandı!

    Terör örgütü DHKP-C’ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı Serkan Gül, İstanbul’da saklandığı akrabalarına ait evde yakalandı. Gül cezaevine gönderildi.

    DHKP-C’li terörist saklandığı evde enselendi!

    Terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Gül, İstanbul'da saklandığı akrabalarına ait evde yakalanıp, cezaevine gönderildi.

    CHP'Lİ BELEDİYE ÇALIŞANI
    CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde demiryolu bekçisi olarak çalışan Serkan Gül hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2014 yılında terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

    Soruşturmanın ardından yargılanan Gül, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasının kesinleşmesinden 1 hafta kadar önce Gül'ün, İstanbul'a kaçtığı belirlendi.

    YURT DIŞINA KAÇMAYI PLANLIYORDU
    Gül, saklandığı Sancaktepe ilçesinde akrabalarına ait bir evde bugün 15.30 saatlerinde yakalandı. Gül'ün, yurtdışına kaçmayı planladığı öğrenildi. Yakalanan firari hükümlü, Bolu'ya gönderilip ardından da cezaevine konuldu.

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    Haberler Güncel 6 yıl hapis cezası bulunan DHKP-C'li terörist Serkan Gül saklandığı evde yakalandı!
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