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    • 24.05.2022 09:24
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    CHP'nin Maltepe mitingindeki terlik tiyatrosunu A Haber deşifre etti! Nusret Güllü'yü çalışma arkadaşları anlattı: Fırsat buldukça gelir

    Son dakika haberi! CHP'nin Maltepe mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra sahneye çıkarılan Nusret Güllü'nün terlik yalanı sonrası A Haber provokatöre ve çalıştığı iş yerindeki arkadaşlarına ulaştı. Sorulara kaçamak cevap veren Güllü'nün çalışmak istemediğini belirten mesai arkadaşları, "geçinemiyorum" diyen provokatörün 3 ay çalıştığı iş yerinden hiçbir sebep göstermeden ayrıldığını belirtti.

    takvim.com.tr
    Terlik tiyatrosunu A Haber deşifre etti!

    CHP'nin yalana, iftiraya, algı ve manipülasyona dayalı kirli siyaseti her geçen gün boyut kazanarak büyüyor. Bunun son örneği CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitingde kayıtlara geçti. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra sahneye çıkarılan Nusret Güllü isimli vatandaş süsü verilen provokatör, ucuz bir şova imza atarak miting alanında ayağındaki terliği gösterdi. Güllü, "Geçen güne kadar avrat ayakkabısı giyiyordum. Bunu da çöpten alıp giymiştim" ifadelerini kullandı.


    ÇİLİNGİR SOFRALARINDA TARZ GİYİMLİ FOTOĞRAFLARI VAR
    Durumun tiyatro olduğu ise çok geçmeden ayyuka çıktı. Nusret Güllü'nün sosyal medya hesapları incelendiğinde çilingir sofralarında fotoğrafları ve tarz giyimi tüm dikkatleri üzerine topladı.

    PERDE ARKASINI A HABER ORTAYA ÇIKTI
    Güllü'nün yalanının ortaya çıkmasının ardından A Haber olayın perde arkasını ortaya çıkardı. Güllü'nün çalıştığı yeri tespit eden A Haber ekibi eski çalışma arkadaşları ve patronuyla konuştu. "Geçinemiyorum" diyen Güllü'nün 3 ay çalıştığı iş yerinden hiçbir sebep göstermeden ayrıldığı ortaya çıktı. Çalışma arkadaşları da Güllü'nün kendileriyle birlikte çalıştığını doğruladı.

    Şirket sahibinin ailesi ve çocuklarına özel ilgili gösterdiğine dikkat çeken arkadaşları, Güllü'nün çalışma taraftarı olmadığını hatta fırsat buldukça gelip destek almaya çalıştığını bildirdi. Çalışanlar patronlarının kendilerin her türlü desteği ve yardımı sunduğuna da dikkat çekti. Çalışma arkadaşlarından biri Güllü'nün Kurban Bayramı'nda gelip kurban eti aldığını ve ardından çekip gittiğini belirterek, "Akşam televizyonda gördüm." dedi.

        Nusret Güllü'ye ulaşan A Haber ekibi iddiaları kendisine sordu. Güllü, çalıştığı yerlerden neden ayrıldığı sorularına kaçamak cevap vererek, "Adamın işine yaramadım" dedi.

        Ancak çalışma arkadaşları işten kaçan Güllü'yü patronlarının işe tekrar aldığını belirtti. Güllü'nün patrona, "Hacı ağabey düğün yapacağım" diyerek işten ayrıldığı ortaya çıktı.



        Fotoğrafta: Kılıçdaroğlu'nun Nusret Güllü'ye yer verdiği o paylaşım


        Güllü'nün CHP eliyle Maltepe'de sahnelediği algılarla dolu tiyatro toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılandı.




        KILIÇDAROĞLU UCUZ TİYATROYA ÇANAK TUTTU
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu ucuz şova çanak tutarak Güllü'nün yürüttüğü algı operasyonunun önüne açtı ve sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.



        GÜLLÜ SAHNEDEKİ UCUZ TİYATROSUNDA NE DEMİŞTİ?
        CHP'nin Maltepe'de düzenlediği Milletin Sesi mitinginde sahneye çıkarılan Nusret Güllü isimli vatandaş, kağıt toplayarak geçindiğini söylerken, "Pazarlardan artıkları toplayarak onlarla geçiniyorduk. Şimdi domates oldu 20-25 lira o ezik domatesi de atmıyorlar artık, onu da toplayamıyoruz" dedi.

        Güllü ayağındaki terliği çıkararak, "Daha geçen güne kadar avrat ayakkabısı giyiyordum. Bunu da çöpten alıp giymiştim" ifadelerini kullandı.

            Öte yandan Nusret Güllü'nün yanında bir kadınla alkollü çilingir sofrasında çekilen fotoğrafı, mitingde söyledikleriyle bir hayli zıt düştü.



            "Pazardan çürük domates topluyorum" diyen Güllü'nün diğer fotoğraflarındaki giyimi ise oldukça yerinde gözüküyordu.



            Fotoğrafta: Çöpten giyindiğini söyleyen CHP'nin tiyatrocusu Nusret Güllü

            TİYATROYA CHP MEDYASI DA DESTEK VERDİ
            CHP'nin yeni tiyatrosuna muhalif medya da destek verdi. Sözcü gazetesi, Maltepe mitingi içerisine Nusret Güllü'nün açıklamalarını da ekleyerek, "Artık dur demenin zamanı geldi" başlığı attı.

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            Haberler Güncel CHP'nin Maltepe mitingindeki terlik tiyatrosunu A Haber deşifre etti! Nusret Güllü'yü çalışma arkadaşları anlattı: Fırsat buldukça gelir
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