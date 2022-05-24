CHP'nin Maltepe mitingindeki terlik tiyatrosunu A Haber deşifre etti! Nusret Güllü'yü çalışma arkadaşları anlattı: Fırsat buldukça gelir

CHP'nin yalana, iftiraya, algı ve manipülasyona dayalı kirli siyaseti her geçen gün boyut kazanarak büyüyor. Bunun son örneği CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitingde kayıtlara geçti. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra sahneye çıkarılan Nusret Güllü isimli vatandaş süsü verilen provokatör, ucuz bir şova imza atarak miting alanında ayağındaki terliği gösterdi. Güllü, "Geçen güne kadar avrat ayakkabısı giyiyordum. Bunu da çöpten alıp giymiştim" ifadelerini kullandı.
ÇİLİNGİR SOFRALARINDA TARZ GİYİMLİ FOTOĞRAFLARI VAR
Durumun tiyatro olduğu ise çok geçmeden ayyuka çıktı. Nusret Güllü'nün sosyal medya hesapları incelendiğinde çilingir sofralarında fotoğrafları ve tarz giyimi tüm dikkatleri üzerine topladı.
PERDE ARKASINI A HABER ORTAYA ÇIKTI
Güllü'nün yalanının ortaya çıkmasının ardından A Haber olayın perde arkasını ortaya çıkardı. Güllü'nün çalıştığı yeri tespit eden A Haber ekibi eski çalışma arkadaşları ve patronuyla konuştu. "Geçinemiyorum" diyen Güllü'nün 3 ay çalıştığı iş yerinden hiçbir sebep göstermeden ayrıldığı ortaya çıktı. Çalışma arkadaşları da Güllü'nün kendileriyle birlikte çalıştığını doğruladı.
Şirket sahibinin ailesi ve çocuklarına özel ilgili gösterdiğine dikkat çeken arkadaşları, Güllü'nün çalışma taraftarı olmadığını hatta fırsat buldukça gelip destek almaya çalıştığını bildirdi. Çalışanlar patronlarının kendilerin her türlü desteği ve yardımı sunduğuna da dikkat çekti. Çalışma arkadaşlarından biri Güllü'nün Kurban Bayramı'nda gelip kurban eti aldığını ve ardından çekip gittiğini belirterek, "Akşam televizyonda gördüm." dedi.