CHP'nin Maltepe mitingindeki terlik tiyatrosunu A Haber deşifre etti! Nusret Güllü'yü çalışma arkadaşları anlattı: Fırsat buldukça gelir

CHP'nin yalana, iftiraya, algı ve manipülasyona dayalı kirli siyaseti her geçen gün boyut kazanarak büyüyor. Bunun son örneği CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitingde kayıtlara geçti. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra sahneye çıkarılan Nusret Güllü isimli vatandaş süsü verilen provokatör, ucuz bir şova imza atarak miting alanında ayağındaki terliği gösterdi. Güllü, "Geçen güne kadar avrat ayakkabısı giyiyordum. Bunu da çöpten alıp giymiştim" ifadelerini kullandı.



ÇİLİNGİR SOFRALARINDA TARZ GİYİMLİ FOTOĞRAFLARI VAR

Durumun tiyatro olduğu ise çok geçmeden ayyuka çıktı. Nusret Güllü'nün sosyal medya hesapları incelendiğinde çilingir sofralarında fotoğrafları ve tarz giyimi tüm dikkatleri üzerine topladı.