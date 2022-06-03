CHP'de çarşı pazar karışık! En baştan en sona koltuk hesapları! CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel hakkında flaş iddia! Olgun Atilla...

İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

Ana muhalefet partisi CHP, sadece iktidara yönelik sert bir mücadele yürütmüyor, kendi içinde de sert bir mücadele var. Cumhurbaşkanlığı adaylığında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öne geçse de, ne İmamoğlu ne de Yavaş'ın o hayalden vazgeçtiği söylenemez. Adaylık açıklanana kadar da bu mücadele sürecek gibi.