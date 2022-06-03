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    • 03.06.2022 08:44
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    • 03.06.2022 08:53
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    CHP'de çarşı pazar karışık! En baştan en sona koltuk hesapları! CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel hakkında flaş iddia! Olgun Atilla...

    CHP içerisindeki koltuk savaşlarını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, özellikle İzmir’deki kulislere dikkat çekti. Övür, “Kulislerde konuşulanlara göre, mevcut il başkanı Deniz Yücel, şimdiden milletvekili adaylığı hazırlıklarına başlamış... Olabilir tabii. Ancak şöyle garip bir şey söyleniyor; yerine kimin geleceği de şimdiden belli; eski belediye başkanlarından Olgun Atila” dedi. Öte yandan Övür, söz konusu koltuğun basit bir ikram olmadığını ifade ederek “Doğru mu Deniz Yücel?” diye sordu.

    İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
    Ana muhalefet partisi CHP, sadece iktidara yönelik sert bir mücadele yürütmüyor, kendi içinde de sert bir mücadele var. Cumhurbaşkanlığı adaylığında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öne geçse de, ne İmamoğlu ne de Yavaş'ın o hayalden vazgeçtiği söylenemez. Adaylık açıklanana kadar da bu mücadele sürecek gibi.


    Bu arada genel başkan koltuğuna kimi geleceğinden kimlerin yeni dönemde milletvekili olacağına kadar onlarca hesap yapılıyor. Ama İzmir CHP İl Başkanlığı'nda yapılan hesap kadar ilginci olduğunu sanmıyorum.

    Kulislerde konuşulanlara göre, mevcut il başkanı Deniz Yücel, şimdiden milletvekili adaylığı hazırlıklarına başlamış... Olabilir tabii.

        Ancak şöyle garip bir şey söyleniyor; yerine kimin geleceği de şimdiden belli; eski belediye başkanlarından Olgun Atila. Bunun da basit bir koltuk ikramı olmadığı söyleniyor. Doğru mu acaba Deniz Yücel?

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        DENİZ YÜCEL KİMDİR?
        1977, İzmir doğumludur. Evli ve iki çocuk babasıdır. 1995 yılı İzmir Atatürk Lisesi, 2000 yılı Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi mezunudur. İyi seviyede İngilizce bilmektedir. 2001 yılından bu yana İzmir Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaktadır. 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi oldu. 2014 yerel seçimlerinde; İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçilerek, belediye meclisinde CHP grup sözcülüğü görevini üstlendi. 7 Ocak 2018 günü yapılan; CHP İzmir İl Kongresinde İl Başkanı seçildi.

        PARTİLİLERE BASKI
        Öte yandan Deniz Yücel'in partililere baskı yaptığı ortaya çıkmıştı. İzmir'de yeniden il başkanı olmak için adaylığını koyan Deniz Yücel'in partililere yaptığı baskı nedeniyle yeterli imza toplayamayan Cüneyt Oğuz isyan etmişti. Oğuz, "Bu demokrasiye prangadır. Büyük baskı altındayız. Delegenin iradesine zincir vurulmuştur" diye tepki göstermişti.

        İSLAM'A SALDIRMIŞTI
        CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından görevden alınması sonrasında, belediye meclisinde yapılan kura çekiminde AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan'ın belediye başkanı olarak seçilmesini hazmedemeyen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

        Yücel çirkin açıklamasında, "Burası CHP ile milli mücadele ile özdeşleşmiş bir ilçe. Devrim şehidi Kubilay'ın başını keserek şehit edenler, cumhuriyet karşıtı yobazlar o zaman burada tekbir getirerek zafer nidaları ile dolaştılar. O gün seçim yapıldığında adaletsizlikle, hile hurdayla kazananlar yine tekbir getirerek Menemen Belediyesi'ni teslim aldılar" sözlerine Cumhur İttifakından sert tepki gelmişti.
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        Haberler Güncel CHP'de çarşı pazar karışık! En baştan en sona koltuk hesapları! CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel hakkında flaş iddia! Olgun Atilla...
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