CHP'de demokrasi rafa kalktı. Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'un İzmir örgütüne uzlaşı adayı olarak dayattığı mevcut İl Başkanı Deniz Yücel, dünkü İl Kongresi'nde tek aday olarak seçime sokuldu. Kongre öncesi adaylığını açıklayan ancak delegeler üzerindeki baskı nedeniyle yeterli imza toplayamayan Cüneyt Oğuz ve Ezgi Deniz Urunga'nın posterlerinin salona asılmasına bile izin verilmedi. Urunga'nın posteri asılmak istenince de partililer arasında arbede çıktı.



OĞUZ'A MÜKERRER OY

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Cüneyt Oğuz aday olmak için yeterli imzayı toplasa da "mükerrer oy"a takıldı. Mükerrer oy kullananlar tercihini Yücel'den yana yapınca Yücel kongrenin tek adayı oldu. Divana iletilen mükerrer imzaların 30'unun geri çekilmesi sonrasında adaylığı düşen Oğuz, sert bir açıklama yaptı. Genel Merkez'den divan başkanı olarak atadığı Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'yı suçlayan Oğuz, "Divan başkanımız hukukçu olmasına rağmen hakkımızı elimizden almıştır. Bu demokrasiye, cumhuriyete prangadır. Büyük bir baskı altındayız. Sizlerin iradesine zincir vurulmuştur. Bu İzmir delegasyonuna hakarettir. Kabul etmiyorum" dedi.





NEYİ KAÇIRIYORUZ?

Adaylık için yeterli imza toplayamayan Urunga ise, İl Başkanı Yücel'in açık şekilde desteklenmesini ima ederek, "CHP İzmir'de ilk defa adaylık birine tevdi edildi. Tabanın sesinden mi korktuk? Keşke bir kadın olarak aday olabilseydim. Akşam salon maalesef kapalıydı, pankartlarımız asılamadı. Sabah pankart asmaya gelen arkadaşlarımız tartaklandı. Biz neyi kimden kaçırıyoruz? Biz kimlerle yarışıyoruz? Siyaset yapmak doğru bildiğin yolda yürümektir. Cesaret ve yürek gerektirir. Yüreğin kadını erkeği yoktur. Ya mert olanı vardır, ya da namert olanı" dedi. Çarşaf liste ile gidilen yönetim kurulu ve kurultay delegesi seçimi geç saatlere kadar sürdü. Kongre öncesi Ezgi Deniz Urunga'nın posterlerinin salona asılmasına izin verilmedi. Bunun üzerine salonda kısa süreli arbede yaşandı.





KEŞKE ADAY OLARAK KONUŞSAYDIM

Kürsüde yaptığı konuşmada İl Başkanı Yücel'in açık bir şekilde desteklenmesine tepki gösteren Urunga, "CHP İzmir'de ilk defa bir adaylık birine tevdi edildi. Tabanın sesinden mi korktuk? Yarışlar partilerin umudunu güçlendirir. Bizleri bu iddiadan alıkoymaya çalışan kimdir? Keşke bu kürsüde bir başkan adayı olarak konuşabilseydim. Fakat sabah pankart asmaya gelen arkadaşlarımız bile tartaklandı. Biz kimlerle yarışıyoruz arkadaşlar? Siyaset yapmak doğru bildiğin yolda yürümektir. Cesaret ve yürek gerektirir. Yüreğin kadını erkeği yoktur. Ya mert olanı vardır, ya da namert olanı" dedi. Ezgi Deniz Urunga salonda kendisine yönelik haksızlığa isyan etti.





"BU İZMİR'E HAKARETTİR"

Divana iletilen mükerrer imzaların tespit edilmesi ve 30'unun geri çekilmesi sonrası adaylığı düşen Cüneyt Oğuz, "Yarım saat önce bize verilen bu hak elimizden alınmıştır. Bu demokrasiye cumhuriyete prangadır. Büyük baskı altındayız. Şimdi çarşaf liste ile tek adaylı bir seçime gidilecek. Hepinizin vicdanlarına sesleniyorum; sizlerin içinden çıkmış biri olarak söylüyorum. Bugün bu kararı kendi menfaatiniz için vermiyorsunuz. Sizleri delege yapan insanların sorumluluğunu taşıyorsunuz. Bu salondan çıkacak sonucun daha demokratik olmasını dilerdim. Ama maalesef sizlerin iradesine zincir vurulmuştur" diye konuştu.

Mükerrer oy krizi nedeniyle adaylığı iptal olan Cüneyt Oğuz, Divan Başkanı Gülizar Biçer Karaca'ya tepki gösterdi.

AFİŞ KRİZİ YAŞANDI

Saat 10.00'a kadar salonda sadece Deniz Yücel'in afişleri yer aldı. Kongrede aday olacağını duyuran Ezgi Deniz Urunga'nın afişi salona asılırken küçük çaplı bir kriz yaşandı. Urunga'nın ve Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı afiş Yücel'in afişinin üzerine asıldı. Urunga'nın afişi asma konusu krize neden oldu, itişmeye varan kavga çıktı. İki partili birbirini itti.

95 KİŞİLİK KOLTUĞA 100'LERCE ADAY

CHP İzmir il kongresinde başkan, yönetim, disiplin kurulu üyeleriyle kurultay delegeleri için çarşaf listeli seçim yapıldı. 30 kişilik yönetim kurulu üyeliği için 169, 56 kişilik kurultay listesi için ise 167 kişi başvurdu. İl yönetimine aday olanlar arasında İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, Karabağlar İlçe Eski Başkanları Orhan Polat, Polat Manduz, Aliağa İlçe Eski Başkanı Özcan Durmaz, Tire İlçe Eski Başkanı Şenol Sardoğan, Buca İlçe Eski Başkanı Çağdaş Kaya, Balçova İlçe Eski Başkanı Aygül Eryılmaz, Karaburun İlçe Eski Başkanı Bülent Çumçum, İzmir Eski Milletvekili Adayı Şener Akdemir, İl Eski Başkan Yardımcıları Orhan Karaoğlu, Konak Belediye Eski Meclis Üyesi Kemal Özdenmez, Metin Atmaca ile Roman Dernek Başkanı Abdullah Cıstır gibi isimler dikkat çekti. Mevcut il yönetiminden aday olanlar arasında ise Leman Tunus, Çetin Özdemir, Sedrettin Coşkuner, Fulya Alçay, Adnan Alabay, Mert Onur Uzar, Harun Düşenkalkan,Ulaş Gül, Ali Yaşar Çalışkan, Yasemin Menokan, Mehmet Kahyan Günal, Azmi Kumova yer aldı.