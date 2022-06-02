SON DAKİKA: F-16 Özgür modernizasyonunda seri üretime geçildi

Şener Yılmaz, devam eden projelerle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki aviyonik sistemlerinin sayısının 10 bini bulacağını kaydetti.

Avcı kaskının yeni versiyonunun Milli Muharip Uçak ve F-16 Özgür projelerinde kullanılacağını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni nesil bir aviyonik süit oluşturmak üzere kolları sıvamış durumdayız. Amacımız yüksek işlem kapasitesine sahip, daha düşük güç tüketimi olan bir yapı kurmak. Bu yeni mimariyi, ölçeklendirilebilir şekilde, bundan sonraki projelerde kullanmayı hedefliyoruz. Bunun için donanım ve yazılım altyapısını oluşturmak için çalışıyoruz."