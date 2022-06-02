SON DAKİKA: F-16 Özgür modernizasyonunda seri üretime geçildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, 9. Hava ve Aviyonik Sistemleri Semineri'nde yaptığı konuşmada, bir dönem F-16 uçaklarının üretimi sırasında tasarımı tamamlanmış komponentlerin alınıp uçaklara takıldığını ve bu çalışmaların çok öğretici olduğunu söyledi.
Sonrasında bu süreci tamamlayan önemli modernizasyon projeleri gerçekleştirildiğini anlatan Can, Erciyes, Arı, Özgür projelerinin başlatılmasının önemine dikkati çekti.
"MODERNİZASYON PROJELERİNİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"
F-16 Blok 30 uçaklarının yerli sistemlerle modernizasyonuna yönelik Özgür Projesi'nde seri üretim sürecine geçildiğini bildiren Can, "Bugün geldiğimiz noktada Hürkuş'ta aviyoniklerimizi yapmışsak, Hürjet'te kendimiz yapıyorsak, Milli Muharip Uçak'ta aviyoniklerimizi savunma sanayisi şirketlerimizle yapıyorsak modernizasyon projelerinin önemi gerçekten çok büyük." dedi.