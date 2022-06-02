Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.06.2022 14:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2022 14:09
    ABONE OL

    Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

    Son dakika haberleri... Muğla'nın Ula ilçesinde 81 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyon kapsamında, kaçak geçişe aracılık eden 6 şüpheli tutuklandı.

    Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama

    İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilerin bulunduğu 5 aracı takibe aldı.

    Akyaka Mahallesi'nde durduran araçlardaki 81 düzensiz göçmen ve kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen E.Ç, N.G, M.K, Ö.K, G.G. ve R.A. yakaladı.

    Araçlarda yapılan aramada, 17 şambrel, 4 hava pompası, şişme yelek ve şişme bot ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerin ardından düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Etnospor
    Haberler Güncel Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        SON DAKİKA