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    Galip Öztürk, "kara para aklama" suçundan Gürcistan'da gözaltına alındı

    Türkiye'de bir cinayet davasından hapis cezasına çarptırılan uzun süredir firari iş adamı Galip Öztürk "kara para aklama" suçundan Gürcistan'da gözaltına alındı.

    Galip gelemedi

    Türkiye'de bir cinayet davasından hapis cezasına çarptırılan uzun süredir firari iş adamı Galip Öztürk, Gürcistan'ın Batum kentindeki şirketine mali polis ve özel kuvvetler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Öztürk hakkında kara para aklama, evrakta sahtecilik ve vergi kaçırma suçlamalarından soruşturma yapıldığı açıklandı. Öztürk'ün ofisinde çok miktarda nakit paranın yanı sıra, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin ele geçirildiği aktarıldı. Galip Öztürk'ün 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı anlaşıldı.

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    Haberler Güncel Galip Öztürk, "kara para aklama" suçundan Gürcistan'da gözaltına alındı
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