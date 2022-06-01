SON DAKİKA: Şırnak'ta Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonun ilk gününde Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteği ile *3* bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında;

- (1) adet M16 piyade tüfeği,

- (1) adet AK-47 piyade tüfeği,

- (109) adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı,

- (144) adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

- (4) adet el bombası,

- (3) adet tuzaklanmış el bombası,

- (5) adet AK-47 Şarjörü,

- (1) adet M16 şarjörü,

- (1) adet el dürbünü,

- (2) adet termal kıyafet,

- (5) kg. EYP yapımında kullanılan gübre ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yapılan açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA* OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile *İNANÇLI* ve *KARARLI* bir şekilde başarıyla devam ediyor." denildi.