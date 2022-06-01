MİT bir suikast hücresini daha çökertti! 4 Rus vatandaşı 6 kişilik casus ekibi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinasyonunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl ekimde Çeçen muhaliflere yönelik suikast planlayan 4'ü Rus vatandaşı 6 kişilik casusluk ve suikast şebekesini yakalamıştı. MİT'in bu operasyon öncesinde de Rus istihbaratına çalışan 2'si Türk vatandaşı 6 kişilik bir suikast hücresini geçen yıl martta deşifre ettiği ortaya çıktı. Şebekenin ayrıntılarına ulaşıldı.
HÜCRE ÜYESİ ESKİ RUS POLİSİ
Hücrenin başında Rusya Federasyonu vatandaşı Khamzat Dokuev vardı. Dokuev'in 2014'te suikast girişiminde bulunmak amacıyla Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Daha önce "Iusupov" ve "Dadaev" soyadlarını kullanarak ülkemize giren ve 2015'te casusluk faaliyetleri nedeniyle sınır dışı edilen Khamzat, bu kez Dokuev adını kullandı.
2011'den bu yana 74 kez giriş çıkış kaydı bulunan Dokuev, beraberindeki iki Rus vatandaşı eski polis Muslim Amiriev ve Badurdin Kimiev ile geçen yıl martta Türkiye'ye giriş yaptı. Şebekenin hedefinde ise Rusya'yı dolandırdığı iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan 3 Rus vatandaşı vardı. İddiaya göre bu isimlerden 2'si Türkiye'deydi.