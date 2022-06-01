MİT bir suikast hücresini daha çökertti! 4 Rus vatandaşı 6 kişilik casus ekibi yakalandı

2011'den bu yana 74 kez giriş çıkış kaydı bulunan Dokuev, beraberindeki iki Rus vatandaşı eski polis Muslim Amiriev ve Badurdin Kimiev ile geçen yıl martta Türkiye'ye giriş yaptı. Şebekenin hedefinde ise Rusya'yı dolandırdığı iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan 3 Rus vatandaşı vardı. İddiaya göre bu isimlerden 2'si Türkiye'deydi.