İstanbul’da 285 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve denetimlerde 285 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, ülkeye yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Ekiplerin dün yaptığı asayiş uygulaması ve denetimlerde, 80'i Suriye, 54'ü Afganistan, 38'i Fas ve 113'ü diğer ülkelerden toplam 285 düzensiz göçmen yakalandı.

Ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen düzensiz göçmenlerin, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği bildirildi.