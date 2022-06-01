Emine Erdoğan, "Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtımında konuştu: Gidişatı tersine çevirebilecek son nesiliz

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtımı programı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi bahçesinde yapıldı.
Kitapta kendi çevre hikayesini kaleme alan Emine Erdoğan, tanıtımda yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir kitabın meydana gelmesinin "tarifsiz bir mutluluk" olduğunu söyledi.
Kitabın, herkes tarafından sevilen aralarında sanatçı, sporcu ve çevre aktivistlerinin de olduğu çok özel bir yazar kadrosu tarafından kaleme alındığını belirten Emine Erdoğan, "Emeği geçen herkese, en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kitaptaki her bir satırın yepyeni pencereler açacağına inanıyorum. Umarım o pencerelerden, umut dolu bir dünyanın geleceğini seyrederiz. Naçizane ben de kendi hikayemi ve Sıfır Atık Projesi'ni anlatmaya çalıştım. İstedim ki ülkemize uluslararası platformlarda büyük takdir kazandıran Sıfır Atık Projesi'nin ruhu daha çok insana ulaşsın." diye konuştu.
"İklim değişikliği yüzyılımızın en önemli sorunudur." diyen Emine Erdoğan, iklim değişikliğinin "deniz seviyesinin yükselmesi, okyanus ısınması ve okyanus asitlenmesi" gibi önemli göstergeleri olduğuna işaret etti. Emine Erdoğan, "2021 yılında, bu göstergelerin rekor seviyeye ulaştığı tespit edilmiş. Üzülerek söylüyorum ki rekor dediğimiz şey başarının değil, içinde bulunduğumuz son derece ciddi durumun işaretleri." ifadelerini kullandı.
"DOĞA ARTIK BU STRESİ KALDIRAMIYOR"
İklim değişikliğinin etkilerine işaret eden Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Doğa artık bu stresi kaldıramıyor. Büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var ve bunu başarmak, insanların her zamankinden çok dayanışma içinde olmasına bağlı. Raporların bilimsel dilini gündelik yaşama ne yazık ki tercüme edemiyoruz. Çünkü tabiatla olan ilişkimiz pamuk ipliğine bağlı kalacak kadar zayıflamış durumda. Halbuki etrafımızda olup bitenleri yani tabiatı okuyabilsek, bizimle doğrudan konuştuğunu anlayacağız."
Emine Erdoğan, kitabın kapağında endemik bir kuş türü olan "kauai"nin fotoğrafının olduğuna dikkati çekerek, bu kuş türünün ötüşünün 1987'de son kez kaydedildiğini, bunun kendisini derinden etkilediğini anlattı. Emine Erdoğan, "Her gün etrafımızda, haberimiz dahi olmadan nice şey yok olup gidiyor. Bazı türler, artık yalnızca bir anı olarak kitap sayfalarında yaşıyor. Ormanlara yerleşen sessizlik, bazı sakinlerinin göçüp gittiğini anlatıyor. Rüzgarlar artık başka diyarlardan hoş kokular değil yıkım taşıyor." değerlendirmesini yaptı.
"BİZLER GİDİŞATI TERSİNE ÇEVİREBİLECEK SON NESİLİZ"
İklim değişikliğinin ekonomiden teknolojiye, gıda ve su kaynaklarından insan haklarına kadar hayatın her alanını etkilediğini vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:
"Doğal kaynaklarımız hızla azalıyor. Yaşanması güç bölgelerin artması, 'iklim mültecisi' insanların, nüfusunu çoğaltıyor. Şu bir gerçek ki bizler gidişatı tersine çevirebilecek son nesiliz. Omuzlarımızdaki bu sorumluluğun hakkını vermekle mükellefiz. 'İnsan, inandığı gibi yaşamazsa, yaşadığı gibi inanır.' Sanayileşme bizi doğanın yanına değil karşısına konumlandırdı. Buna inandığımız günden beri tabiatı ötekileştiriyoruz. Varlığımızın bağlı olduğu ekosistemleri tehlikeye atıyoruz. Oysa toprağın, 'sadık yari' olduğuna inanan insanlar için tabiat bir yağma alanı olamaz. Hayvanların, bitkilerin, suyun, toprağın hakkına riayet etmek, 'dünyanın, ortak evimiz' olduğuna inanmakla mümkündür. Kısacası, tabiatla olan ilişkimiz, medeniyetin aynasıdır. Bizim medeniyetimiz bu anlamda dünyanın son gününe kadar insanlık tarihine verilmiş eşsiz bir armağandır. Dünyanın ilk ve en mükemmel çevre nizamnamesi, ilk hayvan hastanesi, doğaya ve mahlukata adanmış sayısız vakıf, medeniyetimizin eserleridir. Tüm bunlar, tabiatı öteki gibi değil Yaradan'ın şükredilmesi gereken bir nimeti olarak görmenin ürünüdür. "
"SIFIR ATIK PROJESİ, DÜNYANIN DA TAKDİRİNİ KAZANDI"
Dünyaya bir iyilik abidesi kazandırmak, çocuklara tükenmeyecek zengin bir miras bırakmak için bu anlayışı ayağa kaldırmaları gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin böyle bir motivasyon oluşturduğunu dile getirdi. 2017'de ilk adımı atılan Sıfır Atık Projesi'nin dünyanın da takdirini kazandığını vurgulayan Emine Erdoğan, "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, 2019'daki raporunda, Türkiye'den övgüyle bahsetti. 'Umut vadeden proje' olarak örnek gösterdi. Birleşmiş Milletlerin, iki önemli kuruluşunun, özel çevre ödüllerine layık görüldü. Yakın bir zamanda, Akdeniz Parlamentosu'nda, 21 Akdeniz ülkesinin, çok sayıda projeyle katıldığı yarışmada en iyi proje seçildi. 2023'te sıfır atığı tüm ülkede, eksiksiz olarak yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.