Emine Erdoğan, "Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtımında konuştu: Gidişatı tersine çevirebilecek son nesiliz

Kitabın, herkes tarafından sevilen aralarında sanatçı, sporcu ve çevre aktivistlerinin de olduğu çok özel bir yazar kadrosu tarafından kaleme alındığını belirten Emine Erdoğan, "Emeği geçen herkese, en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kitaptaki her bir satırın yepyeni pencereler açacağına inanıyorum. Umarım o pencerelerden, umut dolu bir dünyanın geleceğini seyrederiz. Naçizane ben de kendi hikayemi ve Sıfır Atık Projesi'ni anlatmaya çalıştım. İstedim ki ülkemize uluslararası platformlarda büyük takdir kazandıran Sıfır Atık Projesi'nin ruhu daha çok insana ulaşsın." diye konuştu.

"İklim değişikliği yüzyılımızın en önemli sorunudur." diyen Emine Erdoğan, iklim değişikliğinin "deniz seviyesinin yükselmesi, okyanus ısınması ve okyanus asitlenmesi" gibi önemli göstergeleri olduğuna işaret etti. Emine Erdoğan, "2021 yılında, bu göstergelerin rekor seviyeye ulaştığı tespit edilmiş. Üzülerek söylüyorum ki rekor dediğimiz şey başarının değil, içinde bulunduğumuz son derece ciddi durumun işaretleri." ifadelerini kullandı.

"DOĞA ARTIK BU STRESİ KALDIRAMIYOR"

İklim değişikliğinin etkilerine işaret eden Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğa artık bu stresi kaldıramıyor. Büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var ve bunu başarmak, insanların her zamankinden çok dayanışma içinde olmasına bağlı. Raporların bilimsel dilini gündelik yaşama ne yazık ki tercüme edemiyoruz. Çünkü tabiatla olan ilişkimiz pamuk ipliğine bağlı kalacak kadar zayıflamış durumda. Halbuki etrafımızda olup bitenleri yani tabiatı okuyabilsek, bizimle doğrudan konuştuğunu anlayacağız."