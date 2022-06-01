Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg duyurdu! Brüksel'de 3'lü zirve: Türkiye, Finlandiya ve İsveç...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi için üç ülkenin yetkilileriyle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı.



"KİMSE TÜRKİYE KADAR TERÖRE MARUZ KALMADI"

Stoltenberg, diğer NATO müttefiklerinin Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadığını ifade ederek, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı.