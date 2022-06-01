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    • 01.06.2022 18:52
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    Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg duyurdu! Brüksel'de 3'lü zirve: Türkiye, Finlandiya ve İsveç...

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin kaygılarının giderilmesi için üç ülkenin yetkilileriyle Brüksel’de görüşeceğini açıkladı.

    Brüksel’de 3’lü zirve: Türkiye, Finlandiya ve İsveç...

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi için üç ülkenin yetkilileriyle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı.

    "KİMSE TÜRKİYE KADAR TERÖRE MARUZ KALMADI"
    Stoltenberg, diğer NATO müttefiklerinin Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadığını ifade ederek, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı.



    BAŞKAN ERDOĞAN: ÜYELİKLERİ RİSKLİ
    Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün İngiliz The Economist dergisi için bir makale kaleme almış ve yazısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik kabulünü riskli bulduğunu belirtmişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg duyurdu! Brüksel'de 3'lü zirve: Türkiye, Finlandiya ve İsveç...
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