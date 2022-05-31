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    • 31.05.2022 15:41
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    • 31.05.2022 15:41
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    Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı! Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman Türkiye'ye geliyor

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Bildiğiniz gibi özellikle Ukrayna ve Rusya'dan gelecek tahıl ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaştırılması konusu büyük önem arz ediyor. Aksi halde bütün dünya gıda kriziyle karşı karşıya gelecek. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Türkiye’de yapılacak toplantılarda karara bağlanacak. Dünya gıda krizinin önlenmesi noktasında Turkiye çok önemli bir rol oynamış olacak." ifadelerini kullandı. Öte yandan Kalın "Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın haziran ayinda ziyaretini gerçekleştirmesini bekliyoruz" dedi.

    Suudi Arabistan Prensi Türkiye’ye geliyor

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Bildiğiniz gibi özellikle Ukrayna ve Rusya'dan gelecek tahıl ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaştırılması konusu büyük önem arz ediyor. Aksi halde bütün dünya gıda kriziyle karşı karşıya gelecek. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Türkiye'de yapılacak toplantılarda karara bağlanacak. Dünya gıda krizinin önlenmesi noktasında Turkiye çok önemli bir rol oynamış olacak." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Kalın "Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın haziran ayinda ziyaretini gerçekleştirmesini bekliyoruz" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı! Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman Türkiye'ye geliyor
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