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    • 31.05.2022 15:57
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    MEB'den LGS öncesi öğrencilere tavsiye

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesinde öğrencilere, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri, egzersiz yapmaları, uyku ve dinlenmeye özen göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

    MEB’den LGS öncesi öğrencilere tavsiye

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınava girecek öğrencilere, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri, egzersiz yapmaları, uyku ve dinlenmeye özen göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

    MEB'den yapılan açıklamaya göre, merkezi sınava katılacak öğrenciler için Bakanlığın internet sitesinden "Sınav İçin Öneriler" başlıklı e-Broşür yayımlandı.

    Uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan e-Broşürde, öğrencilerin süreci etkili şekilde yönetebilmeleri ve sınav kaygısıyla başa çıkabilmeleri için tavsiyeler yer aldı.

    Sınav kaygısının belli bir düzeyde normal ve yaşanması gereken bir duygu olduğunun ifade edildiği broşürde, aşırı kaygının ise performansın tam olarak sergilenmesinin önünde bir engel oluşturacağı belirtildi.

    Broşürde, sınav ile ilgili duyguları kontrol etmeye yönelik öneriler fiziksel, psikolojik ve akademik olmak üzere üç başlıkta sıralandı.

    Sınava katılacak öğrencilere yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri, yürümek, koşmak gibi egzersiz yapmaları, uyku ve dinlenmeye özen göstermeleri önerilirken, duygularını konuşarak, yazarak ya da resmederek ifade etmelerinin kaygıyı azaltacağı vurgulandı.

    Sınava hazırlanan öğrencilerin, tüm bu önerileri hayata geçirebilmeleri için broşürde örnek egzersizlere de yer verildi.

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