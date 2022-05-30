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    • 30.05.2022 12:31
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    Türkiye-AB arasındaki kritik 'Siyasi Diyalog Toplantısı' yarın yapılacak

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, yarın Ankara'da Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında siyasi direktörler düzeyinde 'Siyasi Diyalog Toplantısı' yapılacağını duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye-AB arasında kritik toplantı!

    Dışişleri Bakanlığı, yarın Ankara'da Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında siyasi direktörler düzeyinde 'Siyasi Diyalog Toplantısı' yapılacağını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlıklarındaki heyetimiz ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora ile AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Vekili Maciej Popowski başkanlığındaki AB heyeti arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, üyelik perspektifi doğrultusunda Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

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