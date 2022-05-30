Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlerle bir araya gelecek





ERDOĞAN, TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARINI SIK SIK DİLE GETİRİYOR

Sigara karşıtlığını sık sık dile getiren Başkan Erdoğan, tütün ürünlerinin zararları konusunda uyarılarda bulunurken, bu yöndeki yasal düzenlemelere de öncülük ediyor.