Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.05.2022 20:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2022 21:01
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlerle bir araya gelecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tütün ürünü kullanımının zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"nde, alanında başarılı gençlerle bir araya gelecek.

    Erdoğan, Külliye’de gençlerle bir araya gelecek

    Dünya Sağlık Örgütü'nce ilan edilen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü"nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, spor, sağlık, sanat, akademi, sivil toplum, eğitim ve gençlik çalışmaları alanında başarılı gençlerin katılımıyla etkinlik düzenlenecek.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tütün ürünleriyle mücadeleye ilişkin mesajlarını paylaşacağı etkinlikte, gençler de gözlemlerini Erdoğan'a aktaracak.



    ERDOĞAN, TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARINI SIK SIK DİLE GETİRİYOR
    Sigara karşıtlığını sık sık dile getiren Başkan Erdoğan, tütün ürünlerinin zararları konusunda uyarılarda bulunurken, bu yöndeki yasal düzenlemelere de öncülük ediyor.



    Erdoğan, uzun süredir, katıldığı toplantılar ile gezilerde sigara kullananlardan, bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözleri karşılığında paketlerini alıyor.

    Bu paketler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de sergilenmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li Tanju Özcan’dan ahlaksız sözler
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlerle bir araya gelecek
        SON DAKİKA