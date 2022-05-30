CHP yandaşı Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na 'İETT' tepkisi: İflah olmayacak bu adam

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu merkez İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde esnaftan ayar yedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir esnafla İETT otobüslerine yapılan zamlar üzerine konuştu.
"3 KAT OLMAZ, UYDURUYORSUN"
Esnafın otobüs biletlerine 3 kat zam yapıldığını söylemesi üzerine İmamoğlu esnafı yalanlamaya kalktı "3 kat olmaz, uyduruyorsun" diyerek tepki gösterdi.
"Ben nasıl uydurayım sayın başkanım, ben halkım" diyen esnafa yanıt veren İmamoğlu, "Belediye otobüsüne 3 katı değil, yüzde 40 zam yapıldı" dedi.
İMAMOĞU İETT'Yİ ARADI ESNAF HAKLI ÇIKTI
Esnafın ısrarla "Geçen sene 6 lira iken, bu sene 15 lira ödedik" demesi üzerine İmamoğlu, İETT'yi aradı. İETT Genel Müdürü, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında esnafı doğrularken şu ifadeleri kullandı:
"Belediye otobüsleriyle taşınmış ve çift bilet ücreti uygulanır bu hatlara. Bu hatları kullanmıştır muhtemelen. Bahsettiği dönemde otobüs biletlerimiz 3,5 liraydı, bugün 7,67 lira çünkü 3 kere zam geldi. Bir seneden uzun bir süre geçti vatandaşımızın bahsettiği süreden. Çift bilet olunca 15 küsüre geliyor."
İMAMOĞLU: VATANDAŞIMIZ HAKLI YANİ
Bunun üzerine İmamoğlu, "Demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani" yanıtını verirken soğuk terler döktü.
CAN ATAKLI PATLADI: İFLAH OLMAYACAK BU ADAM
Yaşanan olayı değerlendiren CHP yandaşı Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Ataklı, "İflah olmayacak bu adam. Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın cumhurbaşkanı yapacaksın." ifadelerini kullandı.