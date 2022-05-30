Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.05.2022 13:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2022 13:41
    ABONE OL

    CHP yandaşı Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na 'İETT' tepkisi: İflah olmayacak bu adam

    Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözleri... Geçtiğimiz gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Van'da ziyaret ettiği esnaf, İETT biletlerine gelen zamlardan dert yandı. İmamoğlu esnafın verdiği rakamlara inanmayınca İETT Genel Müdürünü aradı ve vatandaş haklı çıktı. Soğuk terler dökem İmamoğlu, "Vatandaşımız haklı" diye şaşırdı. İmamoğlu'nun eleştiren CHP yandaşı Can Ataklı, "İflah olmayacak bu adam.  Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın cumhurbaşkanı yapacaksın." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    İflah olmayacak bu adam

    CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu merkez İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde esnaftan ayar yedi.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir esnafla İETT otobüslerine yapılan zamlar üzerine konuştu.

    "3 KAT OLMAZ, UYDURUYORSUN"
    Esnafın otobüs biletlerine 3 kat zam yapıldığını söylemesi üzerine İmamoğlu esnafı yalanlamaya kalktı "3 kat olmaz, uyduruyorsun" diyerek tepki gösterdi.

    "Ben nasıl uydurayım sayın başkanım, ben halkım" diyen esnafa yanıt veren İmamoğlu, "Belediye otobüsüne 3 katı değil, yüzde 40 zam yapıldı" dedi.

    İMAMOĞU İETT'Yİ ARADI ESNAF HAKLI ÇIKTI
    Esnafın ısrarla "Geçen sene 6 lira iken, bu sene 15 lira ödedik" demesi üzerine İmamoğlu, İETT'yi aradı. İETT Genel Müdürü, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında esnafı doğrularken şu ifadeleri kullandı:

    "Belediye otobüsleriyle taşınmış ve çift bilet ücreti uygulanır bu hatlara. Bu hatları kullanmıştır muhtemelen. Bahsettiği dönemde otobüs biletlerimiz 3,5 liraydı, bugün 7,67 lira çünkü 3 kere zam geldi. Bir seneden uzun bir süre geçti vatandaşımızın bahsettiği süreden. Çift bilet olunca 15 küsüre geliyor."

    İMAMOĞLU: VATANDAŞIMIZ HAKLI YANİ
    Bunun üzerine İmamoğlu, "Demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani" yanıtını verirken soğuk terler döktü.

    CAN ATAKLI PATLADI: İFLAH OLMAYACAK BU ADAM
    Yaşanan olayı değerlendiren CHP yandaşı Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Ataklı, "İflah olmayacak bu adam. Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın cumhurbaşkanı yapacaksın." ifadelerini kullandı.

        İşte Can Ataklı'nın o ifadeleri:

        "İmamoğlu kendini bir kez daha ateşe attı. İflah olmayacak bu adam. Maalesef CHP'nin küçük bir kesimi efsunlaşmış gibi "İmamoğlu olmazsa kaybederiz" havasında. Ben iki eleştiri yaptığımda da AKP'li mi oldun diyorlar. Kardeşim adam kendi kendini zaten mahkum etti. Gitti Negehan Alçı'yı aldı yanına. Biz dedi "Bunlara anlatacağız" dedi.

        Van'da durup dururken ordaki bir vatandaşla kavgaya tutuştu. Yalan söylüorsun, atıyorsun diyor vatandaşa. Adam diyor ki "Ben İstanbul'a gittim, otobüse üç kat para ödedim." Hava da basacak ya, aç telefonu sen İETT genel müdürüne... O ne dedi: Evet efendim beyefendinin söylediği doğru. Çift katlı otobüslerde çift basıldığı için onunki böyle oldu.

        "BİLET FİYATINI BİLMEYEN KİŞİYİ SEN ALACAKSIN CUMHURBAŞKANI YAPACAKSIN"
        Bunlar bile gösteriyor. Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın cumhurbaşkanı yapacaksın. Allah aşkına güldürmeyin, bırakın, bunu eleştirenlere de çemkirmekten vazgeçin. Hakikaten sinir bir durum. Çünkü herkes liyakatıyla anılmalı. Liyakatıyla yoluna devam etmeli. "
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İflah olmayacak bu adam
        Haberler Güncel CHP yandaşı Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na 'İETT' tepkisi: İflah olmayacak bu adam
            SON DAKİKA