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    • 30.05.2022 14:29
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    Başkan Erdoğan'a hakaret eden Semih Tufan Gülaltay tutuklandı

    Son dakika haberine göre, Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandığı öğrenildi. Gülaltay'ın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ümraniye Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’a hakaret eden Gülaltay tutuklandı

    Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

    Gülaltay'ın 25 Mayıs tarihinde Maltepe'deki ofisine silahlı saldırı düzenlenmişti. Gülaltay'ın şoförü saldırgana silahla karşılık vermişti. Çıkan çatışmada saldırgan olay yerinde hayatını kaybederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında arama kararı olan Semih Tufan Gülaltay, 28 Mayıs'ta Maltepe'de gözaltına alındı. Gülaltay'ın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ümraniye Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

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