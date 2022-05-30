İstanbul Adliyesi'nde milyon dolarlık vurgun! Avukat mübaşire rüşvet verip dosyayı gizlice dışarı çıkartmış!

İstanbul Adliyesinde bir avukatın milyon dolarlık davayı kazanabilmek için mübaşire bin lira rüşvet vererek dosyayı dışarı çıkarıp içerisine sahte imzalı yaklaşık 1.5 milyon dolar tutarında (24 milyon lira) senet yerleştirdiği ortaya çıktı. Mehmet Yahya Sönmez isimli iş adamı 11 Ekim 2019 yılında vefat etti. Vefatının ardından iki çocuğu ve eşine milyonlarca lira ve taşınmaz miras olarak kaldı.
Mehmet Yahya Sönmez'in vefatının üzerinden 2 sene sonra özel bir bankadan Burcu Sönmez'e hesaplarına haciz konulduğuna dair mesaj geldi. Borcu olmadığı için gelen mesajdan şüphelenen genç kadın e-devlet üzerinden inceleme yaptığında mallarına ve banka hesaplarına haciz konulduğunu fark etti.
MİLYON DOLARLIK SAHTE SENETLERLE USULSÜZ HACİZ
Avukatları aracılığıyla harekete geçen genç kadın Bakırköy 2. İcra Müdürlüğü tarafından açılan hacizlerin vefat eden babasının borçlarından kaynaklı olduğu iddiasıyla yaklaşık 1.5 milyon dolarlık (24 milyon lira) senetle gerçekleştiği belirlendi. Senetlerde yapılan incelemede imzaların Mehmet Yahya Sönmez'e ait olmadığını fark eden aile haciz kararlarına itirazda bulundu. Yapılan itirazlar sırasında aile, haciz için oluşturulan dosyanın içerisinde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan bir yargılama sırasında 3 adet protokol fotokopisinin sunulduğunu fark etti.