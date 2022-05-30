İstanbul Adliyesi'nde milyon dolarlık vurgun! Avukat mübaşire rüşvet verip dosyayı gizlice dışarı çıkartmış!

MİLYON DOLARLIK SAHTE SENETLERLE USULSÜZ HACİZ

Avukatları aracılığıyla harekete geçen genç kadın Bakırköy 2. İcra Müdürlüğü tarafından açılan hacizlerin vefat eden babasının borçlarından kaynaklı olduğu iddiasıyla yaklaşık 1.5 milyon dolarlık (24 milyon lira) senetle gerçekleştiği belirlendi. Senetlerde yapılan incelemede imzaların Mehmet Yahya Sönmez'e ait olmadığını fark eden aile haciz kararlarına itirazda bulundu. Yapılan itirazlar sırasında aile, haciz için oluşturulan dosyanın içerisinde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan bir yargılama sırasında 3 adet protokol fotokopisinin sunulduğunu fark etti.