AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün toplanacak! Dış politika, terörle mücadele ve ekonomi başlıkları masada

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında görüşme trafiği ele alınacak.

İletilen hassasiyet ve beklentilerden sonra durum değerlendirmesi yapılacak.