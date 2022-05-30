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    • 30.05.2022 09:03
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    Son dakika: Alanya'da Müsilaj Operasyonu! 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı

    Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde düzenlenen "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

    Alanya’da Müsilaj Operasyonu! Tutuklamalar var

    Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce, 8 adrese eş zamanlı düzenlenen "Müsilaj Operasyonu"nda 11 kişi gözaltına alındı.

    Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 9 tabanca, 2 av tüfeği, 8 şarjör, değişik çaplarda 104 fişek ve 96 av fişeği ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 kişi serbest kaldı. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 26 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

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