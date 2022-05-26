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    • Yaşam
    • 26.05.2022 22:25
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    • 26.05.2022 22:25
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    İstanbul'un Maltepe ilçesinde silahlı çatışma! 1 kişi yaşamını yitirdi

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Aydınlıkevler semtinde çatışma çıktı. Kanlı olayda bir kişi yaşamını yitirirken polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

    İstanbul’da kanlı çatışma!

    İstanbul Maltepe'de çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, Semih Tufan Gülaltay'a ait olduğu öne sürülen Aydınlıkevler'deki iş yerinin önüne gelen F.T, önce burada park halindeki araca, ardından iş yerine silahla ateş açtı.

    Gülaltay'ın şoförü olduğu iddia edilen E.A. da silahla karşılık verince çatışma çıktı. Çatışma sırasında vurulan F.T, olay yerinde hayatını kaybetti. E.A, polis tarafından gözaltına alındı.

    F.T'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    AKIN BİRDAL'IN AZMETTİRCİSİ
    Semih Tufan Gülaltay, Akın Birdal'a 1998'de düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla 5 yıl 8 ay hapis yatmıştı. Ergenekon davasında da adı geçen Gülaltay, 7 yıl tutuklu kalmıştı.

    Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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