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    • 29.05.2022 22:38
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    Türkiye'den İsrailli fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına sert tepki: Statükonun açık ihlali

    Fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa baskınına Türkiye'den sert tepki geldi. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail hükümetini kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlemler almaya davet ediyor, tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Türkiye’den Mescid-i Aksa’daki baskınlara tepki

    Dışişleri Bakanlığınca, "İsrail hükümetini kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlemler almaya davet ediyor, tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

    STATÜKONUN AÇIK İHLALİ!
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunulması, Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulunuldu.



    İSRAİL HÜKÜMETİNE ÇAĞRI
    Açıklamada, "İsrail hükümetini kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlemler almaya davet ediyor, tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz." denildi.



        FANATİK YAHUDİLERİN PROVOKATİF "BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ"
        İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te bugün düzenleyeceği "bayrak yürüyüşü" öncesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren Eski Şehir bölgesi ve çevresindeki varlığını artırmıştı.



        Filistinlilere karşı provokatif söylemi ve eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.



        Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerin, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir ve çevresinde Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu en az 22 Filistinli gözaltına alındı, 18'i gerçek mermiyle olmak üzere 24 Filistinli yaralandı.
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        Türkiye’den Mescid-i Aksa’daki baskınlara tepki
        Haberler Güncel Türkiye'den İsrailli fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına sert tepki: Statükonun açık ihlali
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