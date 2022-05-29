Türkiye'den İsrailli fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına sert tepki: Statükonun açık ihlali

STATÜKONUN AÇIK İHLALİ!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunulması, Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulunuldu.