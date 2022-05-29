Türkiye'den İsrailli fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına sert tepki: Statükonun açık ihlali

Dışişleri Bakanlığınca, "İsrail hükümetini kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlemler almaya davet ediyor, tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.
STATÜKONUN AÇIK İHLALİ!
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunulması, Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulunuldu.
İSRAİL HÜKÜMETİNE ÇAĞRI
Açıklamada, "İsrail hükümetini kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlemler almaya davet ediyor, tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz." denildi.