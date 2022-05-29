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    • 29.05.2022 10:05
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    İYİ Parti CHP'yi üçüncü parti yapma hayalinde! 2018 seçimleri öncesi de İP'in oyları...

    Muhalefetin ittifak içerisindeki yarışlarını kaleme alan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha da havalı. Bırakın AK Parti'yi, CHP'yi nasıl geçeceğine dair ortada veri yokken o "Az kaldı" diye kampanya yürütüyor. Tıpkı 15 Temmuz öncesi gibi "Başbakan olacağım" diyor. Hatırlayın, 2018 seçimleri öncesi de İP'in oyları yüzde 20'lerde gösteriliyordu” dedi.

    İYİ Parti CHP’yi üçüncü parti yapma hayalinde!

    İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
    Muhalefet partileri yine sert bir viraja girdi. Tek tek partiler iktidar umudu verecek bir siyaset üretemediği gibi toplu olarak da ortak bir siyasi vizyon ortaya koyamadılar. Kimin aday olacağı bile belli değil. Üç yıldır tartıştıkları ve üzerinde çalıştıkları "uydurulmuş" parlamenter sistemden ise eser yok.

    Ekonomik sıkışma ve hayat pahalılığı muhalefete bir şans veriyor ama o şansı hiçbir parti iktidar umuduna dönüştüremiyor. Çünkü ortada Türkiye gerçekleriyle örtüşen bir siyaset yok.

    Ama ilginç bir biçimde hem CHP hem de İP, bu gerçeğe rağmen "iktidar olacağız" havasında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha da ileri giderek cumhurbaşkanlığı seçimine "çantada keklik" gözüyle bakıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha da havalı. Bırakın AK Parti'yi, CHP'yi nasıl geçeceğine dair ortada veri yokken o "Az kaldı" diye kampanya yürütüyor. Tıpkı 15 Temmuz öncesi gibi "Başbakan olacağım" diyor.

        Bunu da Fatih ilan ettiği İmamoğlu ile birlikte olup CHP'yi üçüncü parti yaparak mı başaracak bilemem ama bugün reklamcıların ve her seçim öncesi pıtrak gibi biten araştırma şirketlerinin pohpohlamasına geldiği çok açık. Hatırlayın, 2018 seçimleri öncesi de İP'in oyları yüzde 20'lerde gösteriliyordu.
        Sonra ne oldu?

        Sandıkta 9.8 civarında oy alarak baraj altı kaldı. CHP olmasaydı, bugünkü noktaya gelemezdi. Halen de bir proje partisi olarak İP'in ayakta kalmasını isteyen güçler var.

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        İYİ Parti CHP’yi üçüncü parti yapma hayalinde!
        Haberler Güncel İYİ Parti CHP'yi üçüncü parti yapma hayalinde! 2018 seçimleri öncesi de İP'in oyları...
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