İYİ Parti CHP'yi üçüncü parti yapma hayalinde! 2018 seçimleri öncesi de İP'in oyları...

Ama ilginç bir biçimde hem CHP hem de İP, bu gerçeğe rağmen "iktidar olacağız" havasında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha da ileri giderek cumhurbaşkanlığı seçimine "çantada keklik" gözüyle bakıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha da havalı. Bırakın AK Parti'yi, CHP'yi nasıl geçeceğine dair ortada veri yokken o "Az kaldı" diye kampanya yürütüyor. Tıpkı 15 Temmuz öncesi gibi "Başbakan olacağım" diyor.