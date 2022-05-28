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    • 28.05.2022 14:29
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    • 28.05.2022 14:29
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    Aziz Sancar'dan TEKNOFEST'te gençlere önemli mesaj: Memleketinizi sevmekten vazgeçmeyin

    Son dakika haberi! Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı açıklamada, "Hayatınızda ödül için çalışmayın yaptığınız işte en iyi olmaya çalışın. Memleketinize değer katmaya çalışın. Eğer bu şekilde çalışırsanız mutlaka ödülünü alırsınız." dedi.

    takvim.com.tr
    Sancar’dan TEKNOFEST’te gençlere önemli mesaj!

    Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı açıklamada, "Hayatınızda ödül için çalışmayın yaptığınız işte en iyi olmaya çalışın. Memleketinize değer katmaya çalışın. Eğer bu şekilde çalışırsanız mutlaka ödülünü alırsınız." dedi.

    Sancar'ın açıklamalarından satır başları;

    Hayatınızda ödül için çalışmayın yaptığınız işte en iyi olmaya çalışın. Memleketinize değer katmaya çalışın. Eğer bu şekilde çalışırsanız mutlaka ödülünü alırsınız. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken, "Ya ben seni alacağım ya sen beni" dediği gibi tutkuyla ve gayretle çalışın. Memleketinizi sevmekten vazgeçmeyin.

    40 yaşıma kadar günde en az 18 saat çalıştım. Şimdi de 12 saatten az çalışmıyorum.

    Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'da stantları gezdi.

    Sancar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da stantları ziyaret etti.

    Azerbaycan'ı Türkiye'den ayırmadığını belirten Sancar, "Azerbaycan benim için çok özel bir yer. Azerbaycan benim vatanımdır. O bakımdan vatanıma gelmiş sayıyorum kendimi." dedi.

        Sancar, İki Govan ve Akıncı gibi hava araçlarını inceledi, daha sonra yarışma alanını gezdi. Yarışmacılar, Sancar ile fotoğraf çektirip imzasını aldı.

        Sancar'a ziyaretinde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal eşlik etti.

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        Haberler Güncel Aziz Sancar'dan TEKNOFEST'te gençlere önemli mesaj: Memleketinizi sevmekten vazgeçmeyin
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