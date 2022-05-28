Aziz Sancar'dan TEKNOFEST'te gençlere önemli mesaj: Memleketinizi sevmekten vazgeçmeyin

Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı açıklamada, "Hayatınızda ödül için çalışmayın yaptığınız işte en iyi olmaya çalışın. Memleketinize değer katmaya çalışın. Eğer bu şekilde çalışırsanız mutlaka ödülünü alırsınız." dedi.
Sancar'ın açıklamalarından satır başları;
Hayatınızda ödül için çalışmayın yaptığınız işte en iyi olmaya çalışın. Memleketinize değer katmaya çalışın. Eğer bu şekilde çalışırsanız mutlaka ödülünü alırsınız. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken, "Ya ben seni alacağım ya sen beni" dediği gibi tutkuyla ve gayretle çalışın. Memleketinizi sevmekten vazgeçmeyin.
40 yaşıma kadar günde en az 18 saat çalıştım. Şimdi de 12 saatten az çalışmıyorum.
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'da stantları gezdi.
Sancar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da stantları ziyaret etti.
Azerbaycan'ı Türkiye'den ayırmadığını belirten Sancar, "Azerbaycan benim için çok özel bir yer. Azerbaycan benim vatanımdır. O bakımdan vatanıma gelmiş sayıyorum kendimi." dedi.