TEKNOFEST ilk kez yurt dışında! Azerbaycan'da kapılarını açtı: "Türk uşakları neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek"
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline dönüşen TEKNOFEST, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifakın göstergesi olarak Azerbaycan'da düzenleniyor. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ve teknoloji kuruluşları TEKNOFEST Azerbaycan'da açtıkları stantlarda ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor.
Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında düzenlenmeye başlanan ve dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline dönüşen TEKNOFEST, bu kez yurt dışında kapılarını açtı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan başladı. Festival, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifakın göstergesi olarak bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan'a taşındı.
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk ve Azerbaycan'dan çok sayıda kurum ve şirketin üst düzey yöneticisi katıldı.
Azerbaycan güvenlik güçlerinin halen kullandığı savunma sanayisi ürünlerinin sergilendiği festival alanında, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 insansız hava aracı, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç Cobra, Land Rover, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı gibi ürünlere de yer verildi.