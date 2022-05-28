Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndan Kılıçdaroğlu'na ayar verdi: Efendileriyle mücadele ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs Darbesi'nin 62. Yılı vesilesiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" programına katıldı. Şu mesajları paylaştı:
Adnan Menderes'in idam sehpasındaki o fotoğrafı siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutuldu. O fotoğraf bizim de önümüze kondu. O fotoğraf üzerinden pek çok kez sindirilmek istendik. Hiçbirine eyvallah etmedik.
Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tehditlere boyun eğmedik. Milletimizle birlikte, hepsini bozguna uğrattık.