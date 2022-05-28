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    Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndan Kılıçdaroğlu'na ayar verdi: Efendileriyle mücadele ediyoruz

    Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndan dünyaya seslendi! “Güçlü Türkiye” vurgusunu yineledi. Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ise şu mesajı gönderdi: Biz ipinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz...

    Efendileriyle mücadele ediyoruz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs Darbesi'nin 62. Yılı vesilesiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" programına katıldı. Şu mesajları paylaştı:



    Adnan Menderes'in idam sehpasındaki o fotoğrafı siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutuldu. O fotoğraf bizim de önümüze kondu. O fotoğraf üzerinden pek çok kez sindirilmek istendik. Hiçbirine eyvallah etmedik.



    Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolculukta tehditlere boyun eğmedik. Milletimizle birlikte, hepsini bozguna uğrattık.



        15 Temmuz'da millet can derdindeyken, Bay Kemal'in canını kurtarmak için kimlerle pazarlık yaptığı ortaya çıkacaktır. Elbet gün gelecek, gündemde seçim yokken 'Temmuz'da başbakan olacağım' diye ortalıkta salınanların foyaları dökülecek.



        Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı'nın tebliğinde göreceksiniz: 'Beraberinde 12 uçak dolusu altın ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar.' Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Man Adası dediler, 150 bin TL ceza. Ardından 100 bin lira daha. 'Bunları TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na veririm' dedim. Hiç olmasa Bay Kemal'in birkaç kuruşu buralara nasip olsun.



        Türkiye, egemenliğin millete ait olduğu büyük bir devlettir. 6'lı masaymış, ne yaparsanız yapın. Bunlar sizin için hayat göstergesi olmayacak.



            Ülkenize ihanet derecesine varan söylemlerinizi, hırslarınızı bir kenara bırakın. Sizi milletimizin ferasetine havale ediyoruz. Biz, siz kuklalarla değil ipinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz.



            O İFTİRALARA 1 MİLYONLUK DAVA
            Başkan Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına yönelik hukuk mücadelesi başlattı. Toplam 1 milyon TL'lik tazminat davası açıldı.



            SEN TANKLARIN ARASINDAN KAÇTIN
            Başkan Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Siz Erdoğan'ı 15 Temmuz'da kaçırtamadınız. Ama sen gece 23.00'te tankların arasından kaçtın" dedi.



                DEVLET ANA
                Emine Erdoğan, dün 150 anaokulunun açılış törenine katıldı. "Hedefimiz ek 40 bin anasınıfı daha açmak" mesajını paylaştı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün İstanbul Avcılar'da yapımı tamamlanan 150 anaokulunun toplu açılış törenine katıldı. "2002'de 320 bin çocuğumuz okul öncesi eğitim alırken bugün bu sayı 1 milyon 800 bine ulaştı. Hedeflerimiz bundan çok daha büyük. Mevcut 2 bin 782 anaokuluna ek 3 bin, mevcut 30 bin anasınıfına ek 40 bin anasınıfı daha açacağız" açıklamasını yaptı.

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