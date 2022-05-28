Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndan Kılıçdaroğlu'na ayar verdi: Efendileriyle mücadele ediyoruz

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Emine Erdoğan, dün 150 anaokulunun açılış törenine katıldı. "Hedefimiz ek 40 bin anasınıfı daha açmak" mesajını paylaştı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün İstanbul Avcılar'da yapımı tamamlanan 150 anaokulunun toplu açılış törenine katıldı. "2002'de 320 bin çocuğumuz okul öncesi eğitim alırken bugün bu sayı 1 milyon 800 bine ulaştı. Hedeflerimiz bundan çok daha büyük. Mevcut 2 bin 782 anaokuluna ek 3 bin, mevcut 30 bin anasınıfına ek 40 bin anasınıfı daha açacağız" açıklamasını yaptı.



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