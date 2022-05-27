Emine Erdoğan 150 anaokulu açılış törenine katıldı: En kıymetli varlığımız çocuklarımızın yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 81 ilde tamamlanan '150 Anaokulu Toplu Açılış Töreni' programına katıldı. Avcılar Ispartakule Anaokulu'nda gerçekleşen programda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, öğrenciler ve öğretmenler yer aldı.

"İLK 6 YIL YAŞAMIMIZIN BELİRLEYİCİSİ KONUMUNDA "

Emine Erdoğan, "Uzmanlar, insanın zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminin yaklaşık yüzde 70'inin 0-6 yaş arasında tamamlandığını söylüyorlar. Hayatımızın ilk 6 yılı yaşamımızın geri kalanının belirleyicisi konumunda. Her anne babanın en büyük hayali evlatlarının okuması, okullarını bir bir tamamlamasıdır. Anaokuluna gitmiş çocukların ileriki yıllarda okula devam etmede olumlu tutum sergilediğini hepimiz biliyoruz. Hatta sadece akademik hayatlarında değil, iş hayatlarında da daha istikrarlı yetişkinler oluyorlar. Anaokulları eğitim ve fırsat eşitliğinin en hızlı gerçekleştiği yer. Erken eğitimin olumlu etkileri dezavantajlı ailelerin çocuklarının çok daha yüksek faydalar sağlıyor. En başta sonraki kuşakların dezavantajlı kategorisine girme ihtimali zayıflıyor. Eğitim kişinin hayat yolunda emin adımlarla yürümesini sağlarken eş zamanlı olarak toplumumuza aydınlık ve güzel bir gelecek hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

"OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALAN SAYISI BUGÜN 1 MİLYON 800 BİN"

Erdoğan, "Erken çocukluk eğitimi hükümetimizin de her zaman öncelikli eğitim politikası olmuştur. 2002 yılında 320 bin çocuğumuz okul öncesi eğitim alırken bugün bu sayının 1 milyon 800 bine ulaştığını bilmek gerçekten büyük bir mutluluk. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde temel eğitimde 10 bin okul projesi başlatıldı. Bu emek toplumumuzu ileri taşıyacak büyük bir vizyonunun ürünüdür. 11'nci Kalkınma Planı ve 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı programında erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alındı. Milli Eğitim Bakanlığımız da her çocuğun en az 1 yıl okul öncesi eğitim almasını hedefledi. Bu çerçevede 2022 yılı sonuna kadar yüzde 78 olan 5 yaş okullaşma oranının yüzde 100'e çıkarılacağı bilgisini almaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.

"2 MİLYON 100 BİN EVLADIMIZ ANAOKULUNDAN İSTİFADE EDECEK"

Erdoğan, "Yaklaşık 30 bin yavrumuz bu eğitim yuvalarında akademik hayatlarına ilk adımlarını atacaklar. Elbette hedeflerimiz bundan çok daha büyük. Mevcut 2 bin 782 anaokuluna ek 3 bin, mevcut 30 bin anasınıfına ek 40 bin anasınıfı daha açacağız inşallah. Bu hedefler tamamlandığında yaklaşık 2 milyon 100 bin evladımız anaokulu imkanından istifade edecek. Köylerimizde ve düşük nüfuslu yerleşim yerlerimizdeki evlatlarımızın da anaokuluna kavuşması için düzenlemeler yapıldı. Sınıf açılması için gerekli olan 10 öğrenci sayısı 5'e indirildi. 5'ten az öğrenci olan yerlerde ise öğretmenlerimiz çocuklarımızın ayağına gidiyor. İmkanları kısıtlı ailelerimiz başta olmak üzere çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarıyla pilot bölgelerde beslenme ihtiyaçları bakanlığımızca karşılanıyor. En kıymetli varlığımız çocuklarımızın ellerinin kalem tutması için tüm imkanlarımızla onların ve ailelerinin yanındayız" diye konuştu.

"ÇEVRE DOSTU BİN OKULUN AÇILIŞINI DA YAPACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, "Saygıdeğer hanımefendiyle hangi projeye başlarsak hızlı bir şekilde bitiriyoruz. Bir teşekkür de çevre dostu bin okul projesi için. 1 ay önce başladık aslında ve inşallah bitti ve haziranın ilk haftasında Türkiye'de tüm ilçelerde en az bir tane olmak üzere çevre dostu bin okulun açılışını teşriflerinizle yapacağız" dedi.

HER AY 100 ANAOKULU AÇARAK PROJEYİ TAMAMLAMAYA NİYETLİYİZ

Son 20 yılda eğitimde tüm alanlarda engellerin kaldırıldığından da söz eden Özer, "Şu anda 453 bin tane engeli olan çocuğumuz imkanı varsa bütünleşme ve kaynaştırmada imkanı sıkıntısı varsa özel eğitim uygulama okullarında eğer süren hastalığı varsa evinde hastanede eğitim alabilme imkanına sahip. Şimdi bu tüm eğitim önündeki erişimler kaldırıldıktan sonra önümüze yeni bir hedef koyduk. Okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitim sadece okullar arası başarı farkını azaltan bir eğitim kademesi değil. Aynı zamanda çocuklarımızın sadece bilişsel becerilerini değil bilişsel olmayan becerilerinin de güçlendirilmesi anlamında çok kıymetli bir alan. Biz bu yola çıktığımız zaman tüm Türkiye'de 2 bin 872 bağımsız anaokulu vardı. Yani biz 1 yılda bundan daha fazla anaokulu yapmak için yola çıktık. Bugün bunun 150 tanesinin açılışını yapıyoruz. Geriye kalan 2 bin 850 anaokulunun da yatırım programına dahil edilmesiyle ilgili tüm süreçler tamamlandı. İnşallah hanımefendinin programına göre her ay 100 anaokulu açarak Türkiye'de bu anaokulları projesini tamamlaya niyetliyiz" diye konuştu.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASI OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise, "Bizler de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocuklarımızın hayat standartlarını yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal hayatlarına değer katacak her türlü hizmeti vermek üzere hizmet modelleri geliştiriyoruz. Bu anlamda okul öncesi eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın sosyal hayata erken katılımları için de projeler yürütüyoruz. Bu başlıkta verdiğimiz sosyal hizmet ve sosyal yardımlarımızı çağın gereklerine, zamanın ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Araştırmalar ve bilimsel çalışmalar erken okullaşmanın çocukların okula yönelik motivasyonlarında çok önemli bir etkisinin olduğunu ifade ediyor. Erken okullaşma, okula devamlılığını da artırıyor. Çocuklarımızın kaliteli bir eğitim hayatı geçirmeleri, kendilerine ve topluma faydalı bir birey olmaları için, hayata sağlıklı bir başlangıç yapmaları kuşkusuz önemli. Bu anlamda okul öncesi eğitimin kritik bir dönüm noktası olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle 2002 yılında Bakanlığımıza bağlı olarak açılan bin 179 özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulübü sayısını bugün itibarıyla 2 bin 304'e çıkardık" dedi.