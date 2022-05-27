Son dakika: Finlandiya Dışişleri Bakanı: Müzakereler olumlu seyrediyor

Finlandiya Dışişleri Bakanı: "Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor, müzakereler sürecek. Türkiye'nin dile getirdiği (terörle ilgili) konuların çözülebileceğini düşünüyoruz." dedi.
Antony Blinken, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmelerin aktif ve yapıcı şekilde sürdüğünü, ABD'nin de Ankara ile temas halinde süreci yakından izlediğini söyledi.
ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
Başkan Erdoğani "30 teröristi istedik vermediler. 30 teröristi vermeyeceksin, NATO'ya girmek için bizden destek isteyeceksiniz. Şimdi Pazartesi günü gelmek istiyorlarmış, boşuna yorulmasınlar. Terör örgütleri İsveç'te hala yürüyor." demişti.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖRİSTLERİ İADE ETMİYOR
Türkiye, Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi, İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlattı.
Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt vermedi.
İade taleplerinden 19'una ret cevabı verilirken 5'i de süreç içerisinde 2 ülke tarafından yanıtsız bırakıldı.
9 İADE TALEBİNDE SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Halen Finlandiya ile 2, İsveç ile 7 olmak üzere 9 iade talebiyle ilgili süreç devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞTI: OLUMLU BAKMAYIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin flaş mesajlar verdi.
"OLUMLU BAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi: