Türkiye savunma alanında emin adımlarla yürüyor: Hava savunma füzesi SİPER'den yeni başarı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SİPER hava savunma sistemimizin bir testini daha başarıyla tamamlayan genç mühendislerimizin sevincine ortak oluyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Yarınlarımızı sizinle inşa edeceğiz." dedi.
YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA HAMLESİ
Siper füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor.
Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen Siper, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek.