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    • 27.05.2022 20:56
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    Türkiye savunma alanında emin adımlarla yürüyor: Hava savunma füzesi SİPER'den yeni başarı

    Ülkemizin savunma alanında attığı yerli ve milli adımlar meyvelerini her geçen gün vermeye devam ediyor. İHA ve SİHA'ların tarihi başarılarının ardından şimdi de bir güzel haber hava savunma füzesi SİPER'den geldi. SİPER yapılan bir testten daha başarılı sonuç elde ederek herkesi sevindirdi. Müjdeli haberi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu.

    Hava savunma füzesi SİPER’den yeni başarı

    Twitter hesabından paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SİPER hava savunma sistemimizin bir testini daha başarıyla tamamlayan genç mühendislerimizin sevincine ortak oluyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Yarınlarımızı sizinle inşa edeceğiz." dedi.

    YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA HAMLESİ
    Siper füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor.

    Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen Siper, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek.

        3 DEV FİRMA İLE İŞ ORTAKLIĞI YAPILIYOR
        Proje ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor.

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor.

        Bu kapsamda 2019 yılında Korkut sistemlerinin seri üretimi kapsamındaki ilk teslimatı gerçekleştirilirken daha sonra araçtan atılan 4 kilometre irtifa ve 8 kilometre menzile kadar etkili Sungur hizmete alındı.

        Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ füzesinin teslimatlarına başlanırken Hisar-O+ füzesinin seri üretimi başladı.

        HİSAR A+ sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken HİSAR O+ sistemininki 25 kilometreyi buluyor. Siper'in ise S-400 ile rekabet edebilir bir seviyede olması amaçlanıyor.
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